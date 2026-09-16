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Александър Александров към привържениците на ЦСКА: Нуждаем се от подкрепа и ще дадем всичко от себе си

  • 16 сеп 2026 | 21:21
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Отборът на ЦСКА отстъпи с 80-82 на Ботев Академик в приятелски мач в залата на "армейците", а баскетболистът на домакините Александър Александров говори пред камерата на Sportal.bg.

“Мисля, че ни трябва още опит. Както виждате ние сме млад състав, но нещата ще се подредят. Подготовката върви много добре, всеки мач прогресираме повече и повече както се вижда и мисля, че нещата вървят на добре.”

Той говори за завръщането си в ЦСКА:
“Чувствам се супер. Самата възможност да работя с такива треньори и с момчетата обратно да сме в един отбор супер се чувствам и се надявам да имаме само успехи занапред.”

Александров разкри и очакванията си за предстоящия сезон.
“Очакванията ми за сезона са да напреднем най-вече чисто като отбор и да, според мен ще може можем да се борим с всички отбори, ако продължаваме да работим заедно и да прогресираме.”

Ето какво е и неговото послание към феновете на ЦСКА преди началото на новия сезон в Sesame НБЛ. “Бих искал да им кажа да дойдат да ни подкрепят, защото сме един млад отбор, който се нуждае от подкрепа, ще се радваме да ги видим в залата и ще дадем всичко от себе си.”

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