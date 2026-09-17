Луди глави от НБА се изправят един срещу друг на боксовия ринг

Бившият гард от НБА Делонте Уест обяви, че на 16 октомври ще се качи на боксовия ринг, където ще се изправи срещу бившия №2 в Драфта на НБА Майкъл Бийзли.

43-годишният Уест, който прекара осем сезона в НБА, премина през тежки години след 2012 г., когато за последно беше в лигата, включително бездомност, психически проблеми и злоупотреба с наркотични вещества.

През последните месеци той отново е активен в социалните мрежи, където споделя моменти от живота си и говори за своята трезвеност. В трудния период му помогна и бившият собственик на Далас Маверикс Марк Кубан, който съдейства за включването му в рехабилитационна програма и възстановяването на връзката му със семейството.

Последният баскетболен престой на Уест беше в Китай през 2022 г.

Бийзли, от своя страна, се радва на успешен период в 3х3 баскетбола, като играе в BIG3, където се превърна в една от звездите на лигата. Той спечели две поредни награди за MVP през 2024 и 2025 г.

Сега двамата бивши играчи от НБА ще заменят баскетболното игрище с боксовия ринг.

Гошо Методиев

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