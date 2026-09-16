Йордан Янков пред Sportal.bg: Спечелихме мача доста трудно

Отборът на Ботев Академик победи с 82-80 ЦСКА в приятелски мач, а след това помощник-треньорът на пловдивския тим Йордан Янков говори пред камерата на Sportal.bg.

“Мача го спечелихме доста трудно, както се видя през цялото време. Мисля, че имаме още много какво да работим. Новият треньор се опитва да наложи своята система, но поради недостатъчното баскетболно време, което имаме, защото залагаме много на физическата подготовка, просто имаме още много какво да работим баскетболно. През целия мач мисля, че всеки един от играчите даде всичко от себе си, просто умората комбинирана с недотам координацията с другите играчи просто доведе до колебливото ни представяне, многото грешки. Но това не ни притеснява, защото пред нас има три-четири седмици, през които да работим.”

Той коментира и завръщането на ЦСКА в елита на българския баскетбол.

“Аз като бивш юноша на ЦСКА съм изключително радостен за това завръщане на ЦСКА. Поздравления за техния президент Гинко Василев за това, което прави и със залата и с отбора, стъпка по стъпка както се прави. Надявам се с всеки следващ сезон да имат по-голяма възможност да развият младите си играчи, да правят добър баскетбол в София и това е добре за българския баскетбол като цяло.”

Цялото интервю с Йордан Янков, гледайте в нашето видео!

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