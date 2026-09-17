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Скандал разтърси френския баскетбол! Разследват 10 млади играчи за физическо насилие и тормоз

  • 17 сеп 2026 | 12:17
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Скандал разтърси френския баскетбол! Разследват 10 млади играчи за физическо насилие и тормоз

Френският национален спортен институт INSEP отстрани 10 млади баскетболисти и започна вътрешно разследване след инциденти с тормоз и физическо насилие в общежитието си в Париж, съобщиха от института и Френската баскетболна федерация.

Инцидентите са от нощта срещу понеделник в Pole France Basketball – елитната програма за подготовка, базирана в INSEP, пише агенция АР.

По-млади състезатели са били подложени на действия, определени като тормоз при посвещаване, от страна на по-големи съотборници, се посочва в изявление на института.

Някои от младежите са били ударени, а един играч се е оплакал от болки в корема и е бил изпратен за медицински изследвания извън института, чиито резултати според INSEP са „успокояващи“.

От INSEP заявиха, че „осъждат по най-категоричен начин“ тези действия, както и че незабавно са уведомили родителите и са предложили психологическа подкрепа на засегнатите непълнолетни лица.

Преди приключването на административното разследване за установяване на фактите, INSEP наложи временна забрана за достъп до базата си на десетте спортисти.

От Френската федерация по баскетбол коментираха, че са „напълно мобилизирани“ и ще „настояват за реакция, съответстваща на сериозността на случая“, ако обвиненията се потвърдят.

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