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ЛеБрон задава нова тенденция с рекордния си спонсорски договор

  • 17 сеп 2026 | 13:42
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ЛеБрон задава нова тенденция с рекордния си спонсорски договор

Звездата на Филаделфия 76ърс ЛеБрон Джеймс ще получава по 15 милиона долара годишно по новия си спонсорски договор с Polymarket, съобщава „Front Office Sports“.

Платформата за прогнози ще плаща на Джеймс близо четири пъти повече от очакваното му възнаграждение от Филаделфия през този сезон. Според „FOS“ баскетболистът не е инвеститор в Polymarket, а ще работи единствено като рекламно лице.

Споразумението повдигна въпроси за потенциалното му влияние върху бъдещите договори в НБА. Част от експертите в лигата отбелязват, че подобни странични споразумения с компании биха могли в бъдеще да улеснят играчите да приемат по-ниски заплати от отборите, ако получават значителни приходи от реклама.

„Доколкото ми е известно, това не нарушава никакви правила на колективния трудов договор“, написа Брет Сигъл от „ClutchPoints“, като допълни, че подобен модел теоретично би могъл да бъде използван за намаляване на разходите на даден отбор спрямо тавана на заплатите.

По-късно Сигъл уточни, че коментарът му се отнася до все по-честото сключване на рекламни договори от играчите, които потенциално могат да им позволят да правят отстъпки при преговорите с отборите.

Към момента няма индикации сделката на Джеймс с Polymarket да е свързана с Филаделфия. Същевременно се съобщава, че НБА няма конкретно правило, което да забранява на играчите да рекламират пазари за прогнози.

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Снимки: Gettyimages

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