Елитната група до 17 години: Какво ни очаква в шестия кръг?

Осмина двубоя ще предложи шестият кръг в Елитната група до 17 години. Всички срещи са насрочени за събота, 19 септември, а програмата включва няколко любопитни сблъсъка. Сред тях се открояват Левски – ЦСКА 1948 и Лудогорец – ЦСКА.

Пет срещи ще започнат в 10:00 часа. Черно море приема Пирин в двубой между два отбора, които ще търсят реакция след загубите си в предишния кръг. Варненци отстъпиха с 1:4 при гостуването на Славия, докато благоевградчани загубиха минимално с 0:1 от Ботев (Пловдив).

Хебър ще бъде домакин на Ботев (Пловдив). Тимът от Пазарджик допусна поражение с 1:3 срещу Етър, а „канарчетата“ пристигат след минимален успех с 1:0 над Пирин.

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Национал посреща Академик (Пловдив). Столичани спечелиха резултатен двубой срещу Септември с 4:3, докато пловдивският състав загуби с 2:3 от Нефтохимик. Двата отбора показаха, че могат да създават положения, което е предпоставка за нов интересен мач.

Локомотив (Пловдив) и Септември ще се срещнат на стадион „Локомотив“. „Смърфовете“ ще търсят отговор след тежкото поражение с 0:6 от ЦСКА, а гостите ще опитат да се върнат към победите след загубата с 3:4 от Национал.

По същото време Лудогорец приема ЦСКА в един от водещите мачове на кръга. Разградчани загубиха с 0:1 от ЦСКА 1948 в предишната си среща, докато „армейците“ постигнаха убедителен успех с 6:0 над Локомотив (Пловдив).

От 10:30 часа Левски е домакин на ЦСКА 1948. Двата състава влизат в срещата след победи без допуснат гол. „Сините“ надделяха с 2:0 при гостуването на Арда, а ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 1:0. Това превръща столичния сблъсък в един от най-интригуващите двубои през уикенда.

От 13:00 часа Нефтохимик приема Етър. Бургаският тим се наложи с 3:2 над Академик (Пловдив) в петия кръг, а великотърновци победиха Хебър с 3:1. И двата отбора ще преследват втори пореден успех.

Програмата ще завърши от 14:00 часа със срещата между Славия и Арда. „Белите“ влизат в двубоя след категорична победа с 4:1 над Черно море, докато тимът от Кърджали отстъпи с 0:2 пред Левски.

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