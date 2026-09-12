Снукърът е един от най-скъпите спортове за "влизане"

Ранкинг шампионът Джак Джоунс смята, че снукърът е „един от спортовете, в които е най-трудно да пробиеш“, като посочва високите разходи сред причините все по-малко млади таланти от Великобритания да достигат до професионалния тур. Уелсецът Джоунс много добре познава възходите и паденията, през които преминава един успешен състезател при юношите и аматьорите по пътя към професионалния снукър.

Европейски шампион до 19 години през 2010 г. и победител в основното Европейско първенство за аматьори през 2016 г., Джоунс има два кратки и разочароващи периода в професионалния тур – през сезон 2010/11 и между 2013 и 2015 г. И в двата случая той губи професионалния си статут.

През сезон 2013/14 Джоунс загуби всичките 16 мача, които изигра на най-високото ниво в снукъра. След континенталния си триумф при аматьорите преди десет години обаче Джоунс неизменно е част от професионалния тур. През 2024 г. той изненадващо достигна до финала на Световното първенство, след като започна участието си от квалификациите. В спора за най-престижната титла в снукъра той отстъпи с 14:18 на Кайрън Уилсън в театър „Крусибъл“.

Това представяне за първи път го изкачи сред водещите 16 в световната ранглиста. Въпреки че му бяха необходими няколко сезона, за да надгради постигнатото в Шефилд, през юли 2026 г. той спечели първата си ранкинг титла на Championship League. По-малко от осем седмици по-късно Джоунс стана 46-ият състезател в историята на професионалния снукър с повече от една ранкинг титла. Във финала в Челтнъм той победи четирикратния световен шампион Марк Селби с 10:6 и спечели British Open – най-големия трофей в кариерата му до момента.

След като се завърна на 22-рото място в световната ранглиста, през следващите седмици и месеци Джоунс ще се бори отново да влезе в топ 16. Предстои му участие в Champion of Champions, а по всяка вероятност по-късно през сезона ще се класира и за трите турнира от Players Series. 33-годишният Джоунс е третият най-млад британски състезател, който в момента се намира сред първите 32 в света. По-млади от него са единствено 30-годишният Джо О’Конър, който е номер 31 в света, и 32-годишният Елиът Слесър, който заема 23-тото място.

Едва ли е необходимо да се обяснява все по-осезаемото изместване към Китай по високите етажи на спорта. Последните двама световни шампиони са китайци, а водачите в световните ранглисти както при професионалистите, така и при жените също са от Китай. Към момента на написването на статията 11 от водещите 16 състезатели в света са от Великобритания. Седем от тях обаче са на 40 или повече години, а най-младият е 34-годишният Крис Уейклин.

За сравнение, сред първите 35 в света в момента има 11 китайски състезатели. Осем от тях са на възраст между 20 и 29 години, а останалите трима са над 30.

„Това е скъп спорт“ – според Джоунс британските семейства не могат да си позволят разходите за снукър

Въпросът е защо в днешно време толкова малко млади състезатели от Обединеното кралство достигат до челните места в световната ранглиста. В ексклузивно интервю за Totally Snookered по време на неотдавнашния British Open бившият представител на топ 16 Дейвид Гилбърт, който притежава два клуба за билярдни спортове в Мидландс, заяви, че снукърът е „твърде труден“, а децата предпочитат да играят предимно билярд.

В разговор с медията в „Сентор“ през миналата седмица, докато се намираше по пътя към титлата, Джоунс предположи, че една от причините все по-малко млади британци да пробиват са непосилно високите разходи.

„Знам, че това е скъп спорт“, заяви Джоунс. „На практика един час игра в клуб струва 10 паунда, така че много семейства не могат да си позволят децата им да играят по четири или пет часа на ден. Дори като професионалист е доста скъпо да си осигуриш необходимите условия и да направиш всичко както трябва.“

Бившият финалист в „Крусибъл“ посочи, че практикуването на други спортове е по-евтино. Той спомена и настоящи млади таланти от Уелс, чието развитие може да бъде затруднено от натрупващите се разходи. Тъй като снукърът не е олимпийски спорт, той получава много малка външна финансова подкрепа във Великобритания. Затова отговорността за въвеждането на програми, които да направят спорта по-достъпен, вероятно ще падне върху организациите в самия снукър.

„Мисля, че това е един от спортовете, в които е най-трудно да пробиеш“, заяви Джоунс, който впоследствие спечели 100 000 паунда за триумфа си на British Open. „Не знам какво е решението, защото очевидно клубовете се опитват да печелят пари. Може би World Snooker трябва да създаде някакви академии или нещо подобно. Това би било от огромна помощ. Необходимо е също да бъдат инвестирани много средства в развитието на спорта на масово ниво. Със сигурност снукърът е един от най-скъпите спортове, с които човек може да започне да се занимава", обобщава Джоунс пред сайта Totally Snookered.

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