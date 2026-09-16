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Йордан Бозов към феновете на "армейците": Подкрепете българското и ЦСКА

  • 16 сеп 2026 | 19:57
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Отборът на ЦСКА загуби с 80-82 от Ботев Академик в контролна среща, изиграла се днес в София, а ето какво сподели пред камерата на Sportal.bg старши треньорът на "армейците" Йордан Бозов.

“Мисля, че в едни 27-28 минути бяхме добре в защита. След това се поуморихме. Някои играчи играха и повече време и заради това ние сме в такъв процес - тренировъчен, тренираме повече и когато някои играят повече на мач им пада много бързо батерията. След 25-тата минута нямахме защита никаква и позволихме от 10 точки за нас да стане равен и да ни поведат, да спечелят мача. Но го осъзнавам, че сме в такъв период, в който доста тренираме, опитваме се и да почиваме в същото време. Но ще отбележа нещо, което им казах на тях - имахме възможност да спрем няколко контраатаки и нападения с фаул, да направим по-умни защити, имахме да даваме фаулове, не го направихме може би заради това, че са по-младички, но ще се учим в процеса в движение.”

Той говори за ситуацията с капитана на "червените" Виктор Гергов.
“Виктор много ще ни помогне определено. Той може да играе на няколко позиции, може също да пази различни позиции и играчи. Неговото възстановяване върви добре, минал е през консултация със своя доктор и се надяваме до месец-месец и нещо  да бъде с нас и да увеличим ротацията си.”

В края на нашия разговор Бозов се обърна и към феновете на ЦСКА:
“Искам да им кажа да дойдат да ни подкрепят и сега ще обясня защо. Защото сме с един чужденец, единственият отбор в България с един чужденец и сме с момчета от школата на ЦСКА, с деца, които са израснали тук или деца, които са израснали и са били за година-две, но са се завърнали тук. Това са само деца от школата цесекари, само с един чужденец сме, нека да подкрепят българското и ЦСКА.”

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