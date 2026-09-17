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Елизара Янева е на 1/2-финал в Пазарджик след обрат

  • 17 сеп 2026 | 13:12
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Елизара Янева е на 1/2-финал в Пазарджик след обрат

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева продължава успешно защитата на титлата си от миналата година на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Първата ракета на България при жените Елизара Янева направи обрат и се наложи с 4:6, 6:2, 6:0 над Джулия Адамс (САЩ) за час и 53 минути игра.

Поставената под №1 в схемата българка навакса един ранен пробив в първия сет, но загуби отново подаването си в седмия гейм, а с това и сета с 4:6. След това 19-годишната българка показа по-голямата си класа и даде само два гейма на американката в следващите два сета.

За място на финала Янева ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена в схемата българка Лия Каратанчева и Ипек Йоз (Турция).

В момента друга националка на България – Лидия Енчева, играе срещата си от четвъртфиналите срещу Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия).

Входът за зрители за всички срещи е свободен!

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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