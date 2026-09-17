В продажба са билетите за гостуванията на България в Исландия и Люксембург

Билетите за двете октомврийски гостувания на националния отбор на България от Лигата на нациите вече са в продажба, както следва:

Исландия – България: 3 октомври, 16:00 ч. местно време (19:00 ч. българско)

Билети за срещата на стадион "Лаугардалсвьолур" в Рейкявик може да бъдат закупени директно оттук. Пропуските са на цени съответно 3500 исландски крони (25 евро) за възрастни и 1750 исландски крони (12,50 евро) за деца до 16 г. Българските привърженици ще бъдат настанени в Блок J на стадиона, отреден за гостуващи фенове.

Билетите за първите две домакинства на България в Лигата на нациите са в продажба

Люксембург – България: 6 октомври, 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско)

Билетите за двубоя на "Стад дьо Люксембург" струват по 25 евро. За българските фенове са отредени местата в блок А3 на съоръжението.

Всеки привърженик, желаещ да гледа срещата с Люксембург на живо, ще трябва да изпрати своята заявка най-късно до четвъртък, 1 октомври, на имейл ticketing@bfunion.bg, като предостави следните детайли:

• Две имена

• Дата на раждане

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Впоследствие билетът следва да бъде заплатен на място във Финансовия отдел в efbet Национална футболна база в "Бояна" или по банков път след превод по следната сметка:

BULGARIAN FOOTBALL UNION

DSK

STSABGSF

BG22STSA93000023413069

В графата "основание за плащане" се записва номер на заявката. Заплатените билети ще бъдат предоставени на притежателите в електронен вариант на посочен от лицето имейл адрес.

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