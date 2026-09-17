Ива Йович стартира успешно защитата на титлата си в Гуадалахара

Миналогодишната шампионка Ива Йович (САЩ) започна с успех защитата на титлата си и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 500 в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд 1 206 446 долара.

18-годишната американка, която е поставена под номер 2 в основната схема, надигра Зейнеп Сонмез (Турция) със 7:6(5), 6:4 за малко над два часа на корта.

Йович пропиля аванс от 5:2 в първия сет и се нуждаеше от пробив при 5:6, за да стигне до тайбрек, но все пак го спечели и поведе в общия резултат. Във втората част младата американка отново започна силно и поведе с 4:1, преди съперничката ѝ да намали до 3:4, но впоследствие Йович сервира успешно за победата.

THAT'S GAME ✅



Iva Jovic seals the win over Sonmez in Guadalajara.#GDLOpen pic.twitter.com/bgQOP71zfz — wta (@WTA) September 16, 2026

Следващата ѝ съперничка ще бъде седмата поставена Магдалена Фрех (Полша), шампионка от 2024 година, която надигра друга представителка на САЩ - Каролайн Доулхайд с 6:4, 6:3 за час и половина.

Осмата поставена Людмила Самсонова (Русия) победи Кейла Дей (САЩ) със 7:6(4), 2:6, 7:6(5) в мач, продължил близо три часа, и в четвъртфиналната фаза ще се изправи срещу водачката в схемата Марта Костюк (Украйна).

Fight back mode 🔥@kaylaeday claws back to take the second set against Samsonova in Guadalajara!#GDLOpen pic.twitter.com/pEkbVdWR4o — wta (@WTA) September 17, 2026

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