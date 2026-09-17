Капитанът на ФК Ямбол: Целта ни е Топ 3

Едноименният тим на Ямбол е в серия от силни мачове. Капитанът Иван Тошев коментира пред клубния сайт предстоящото гостуване в Куклен срещу местния Атлетик и целите на ямболския отбор за сезона.

„Гостуваме на труден съперник, колкото и клиширано да звучи. Защото през миналия сезон загубихме като гост, а у дома направихме равен, така че имаме едно на ум какво ни предстои. Със сигурност те разчитат предимно на домакинствата, но ние отиваме да спечелим. Ние искаме да опитваме да печелим всеки един мач, а дали ще се получава… това вече е друг въпрос. Ще имаме грешки, но искаме да даваме всичко от себе си и да показваме добра игра. Този сезон разчитаме изключително много на колектива. Нямаме много опитни футболисти, до известна степен ни липсва и изявен голмайстор, но компенсираме с други компоненти на играта и засега нещата се получават. Целта ни е Топ 3 в крайното класиране. Мисля, че е напълно постижима с оглед изминалите кръгове. Вижда се кои отбори са в челото и смятам, че ако не настъпи някаква изненадваща промяна, това ще са тимовете, които са с по-сериозен потенциал. Желанието ни е всеки един съперник да се съобразява с Ямбол. Искаме така да подобрим представянето си, че от нас да зависи даден мач, а не да обръщаме внимание на противника. Обръщам се и към публиката в Ямбол. Нека да идват да ни подкрепят. На последния мач имаше около 70-80 деца… това е начинът. Ако в 5 от тях запалим искрата да спортуват, можем да бъдем доволни, че сме допринесли с нещо. Ямбол е голям град за мащабите на Трета лига. Смятам, че е достатъчно спортен и футболен град, за да идват хората и да ни подкрепят още повече. Преди една година спечелихме купата на Аматьорската лига, в последните два сезона неизменно сме в челото на класирането, така че ще се радваме, ако още повече хора дойдат на стадиона, заслужава си“.

Снимка: fcyambol1915.com

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