Николай Жечев: Благодаря на всички хора и на родителите, които водят децата си на стадиона

В Ямбол, едноименния тим продължи силната си серия с 2:1 над отбора на Димитровград. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

Ямбол подчини Димитровград

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Напълно заслужен успех от наша страна. Поздравявам футболистите за представянето им. През първото полувреме играхме на една врата, редувахме пропуск след пропуск, греди, положения, но така и не успяхме да отбележим гол. Истината е, че се опасявах през второто полувреме да не настъпи умора, защото играхме и през седмицата за купата на България. Хубавото е, че вкарахме сравнително два бързи гола, което оживи отбора и се почувства успокоение, макар гостите да върнаха едно попадение. Искам обаче акцентът от този мач да не бъде толкова върху това, което се случи на терена. А онова, което беше на трибуните. Имаше изключително много деца. В това е смисълът – аз така го разбирам. Защото присъствието на тези деца осмисля нашия труд – на футболистите и на нас треньорите, а и на целия клуб. Благодаря на всички хора, които дойдоха да ни подкрепят и на всички родители, които доведоха и ще продължат да водят децата си на стадиона“.

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