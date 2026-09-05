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Леверкузен отговори по най-добрия начин на лошия старт

  • 5 сеп 2026 | 18:48
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Леверкузен отговори по най-добрия начин на лошия старт

Байер (Леверкузен) отговори по най-добрия начин на загубата от новака Елверсберг в 1-вия кръг от Бундеслигата. Във втората среща от първенството “аспирините” разбиха с 4:0 у дома Унион (Берлин). Четирима различни футболисти се разписаха за отбора на новия треньор Карлес Мартинес, който не остави никакви шансове на съперника си. Това бе и първа победа в германския елит за испанския специалист.

Така Леверкузен вече записа първите си три точки в шампионата, докато Унион остава с 1 пункт.

Още в 1-ата минута Леверкузен откри резултата. Малик Тилман центрира в наказателното поле, където Ибрахим Маза леко отклони, а новото попълнение Мигел Гутиерес успя да върне излизащата топка към малкото наказателно поле. Там най-съобразителен бе аржентинецът Игнасио Фернандес, който отблизо отклони топката в мрежата на Фредерик Рьонов - 1:0. Само осем минути по-късно стражът на Унион трябваше да спасява и опасен удар с глава на Патрик Шик.

Леверкузен продължи да мачка съперника си и след това. В 28-ата минута след корнер Патрик Шик нацели напречната греда, а съвсем малко след това “аспирините” удвоиха аванса си. Гутиерес се отчете с втора асистенция, след като центрира отляво и намери привлеченият от Марсилия Факундо Медина, който вкара първото си попадение за новия си отбор - 2:0 за Леверкузен.

“Аспирините” на практика приключиха интригата в началото на втората част. В 48-ата минута Джаръл Куанса напредна и намери Патрик Шик, който направи резултата класически - 3:0. До края Леверкузен основно се забавляваше, като имаше време и за още едно попадение. То дойде в 66-ата минута, когато Ибрахим Маза направи двойно подаване със Шик и с много красив удар от дъгата не остави шансове на Рьонов - 4:0 за домакините. До края “аспирините” намалиха оборотите и крайният резултат остана такъв.

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Снимки: Imago

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