Леверкузен спечели първия си мач в Лига Европа след загубения финал

След два поредни сезона в Шампионската лига тимът на Байер (Леверкузен) се завърна с победа в Лига Европа. Германският тим надви първенеца на Словения Целье с 2:0 като домакин в среща от първия кръг на основната фаза. Автогол на Свит Сешлар в 15-ата минута донесе предната за “аспирините”, а в 74-тата Факундо Медина реализира второто попадение.

Това беше първи мач за Леверкузен в Лига Европа от болезнената загуба във финала срещу Аталанта (0:3) през пролетта на 2024 година насам.

Победата сега беше заслужена за тима от Бундеслигата, като на два пъти гредите спасиха словенците от още голове в мрежата им. Все пак гостуващият състава имаше две добри положения през първото полувреме.

Това лято Целье игра в квалификациите на Шампионската лига и остана на косъм от продължаване в основната фаза, тъй като отпадна на плейофите след продължения.

В следващия кръг в Лига Европа Леверкузен ще гостува на Лех (Познан), а словенците ще приемат Омония (Никозия). И двата мача ще са на 15 октомври.

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