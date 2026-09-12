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Късен гол спаси Леверкузен срещу досегашния водач в Германия

  • 12 сеп 2026 | 18:53
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Късен гол спаси Леверкузен срещу досегашния водач в Германия

В интригуващ и динамичен двубой от третия кръг на Бундеслигата Аугсбург и Байер (Леверкузен) завършиха наравно 2:2 . Гостите откриха резултата през първото полувреме, но домакините осъществиха бърз обрат след почивката, преди късен гол на Патрик Шик да оформи крайното реми.

Този и резултатите от другите срещи означават, че Аугсбург вече не е лидер за сметка на Фрайбург. "Аспирините" пък вече имат 4 точки.

Байер (Леверкузен), воден от старши треньора Карлес Мартинес, започна по-активно срещата и владееше повече топката през цялата първа част. Натискът на гостите даде резултат в 18-ата минута, когато Кристиан Кофане се възползва от подаване на Едмонд Тапсоба и порази вратата на Фин Дамен за 1:0.

До края на полувремето домакините опитваха да отвърнат, но нямаха почти никакви шансове. Така двата тима се оттеглиха на почивка с минимална преднина за Леверкузен.

Втората част започна по най-добрия възможен начин за Аугсбург. В 50-ата минута след асистенция на Хенес Беренс нападателят Михаел Грегорич възстанови равенството — 1:1. Еуфорията за домакините бе пълна само пет минути по-късно, когато отново Грегорич се разписа, този път след асистенция на Фабиан Рийдер, извеждайки Аугсбург напред в резултата за 2:1.

В 60-ата минута Ибрахим Маза прати топката във вратата на Аугсбург след асистенция на Муса Диаби, но след намесата на системата ВАР голът бе отменен. Малко след това треньорският щаб на Леверкузен пусна в игра Патрик Шик и Гела Дуе на местата на Кристиан Кофане и Джаръл Куанса.

Гостите упражниха сериозен натиск в търсене на изравнителен гол. Натискът им се материализира в 89-ата минута, когато Шик засече подаване на Малик Тилман и изравни за 2:2.

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