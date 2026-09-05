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Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА в efbet Лига - на живо след 1:1 на "Коритото"
  1. Sportal.bg
  2. Брентфорд
  3. Много интересни моменти, но само два гола на Брентфорд - Съндърланд

Много интересни моменти, но само два гола на Брентфорд - Съндърланд

  • 5 сеп 2026 | 19:27
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Отборите на Брентфорд и Съндърланд завършиха 1:1 в среща от третия кръг на Премиър лийг. Домакините поведоха чрез Виталий Янелт в 57-ата минута, а Ендзо Льо Фи изравни от дузпа осем минути преди края.

С това реми лондончани продължават да нямат загуба през сезона във всички турнири, а “черните котки” вече са с победа, “хикс” и поражение в елита.

Съндърланд направи много силно първо полувреме, в което обаче не успя да вкара гол. Още в седмата минута попадение на Даниъл Балърд не беше зачетено заради засада при атаката. В 20-ата пък Льо Фи удари греда.

На почивката мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс реагира с тройна смяна, което се оказа правилно решение. След направените промени домакините взеха инициативата и в 57-ата излязоха напред в резултата след хубав шут на Янелт.

В 68-ата резултатът за малко да стане 2:0, но пропуск направи Кийн Люис-Потър.

В 70-ата пък заради нарушение в атака не беше признат втори гол на Брентфорд.

После въпросният Кийн Люис-Потър, който не успя да реализира в 68-ата, се превърна в грешник, защото направи дузпата, от която Съндърланд стигна до точката. Люис-Потър беше санкциониран за задържане на Уилсон Исидор, а Льо Фи беше точен от бялата точка.

В следващия кръг в събота “пчеличките” ще гостуват на Борнемут, а Съндърланд ще приеме шампиона Арсенал. Преди това във вторник “черните котки” ще са домакини и на Хъл Сити в сблъсък от турнира за Купата на лигата.

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