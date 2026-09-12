Левски (Карлово) падна и в Хасково за шест от шест

Левски (Карлово) загуби гостуването си на ОФК Хасково с 0:2 и продължава с нулев актив. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Лошо начало за домакините – капитана им Тейнур Марем напусна с контузия още в 8-ата минута на двубоя. След четвърт час обаче Христо Бойков откри резултата. Левскарите опитаха да заличат пасива след почивката. Теодор Георгиев уцели гредата в 51-ата минута. След половин час, хасковския врата изби топката след прецизно изпълнен фаул. След 180 секунди всичко приключи, защото Керимджан Игнатов подаде и Владислав Узунов реализира второто попадение. В последните секунди на добавеното време, бомбен шут разтресе напречната греда на карловската врата.

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