Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  3. Левски (Карлово) падна и в Хасково за шест от шест

Левски (Карлово) падна и в Хасково за шест от шест

  • 12 сеп 2026 | 23:42
  • 333
  • 1
Левски (Карлово) падна и в Хасково за шест от шест

Левски (Карлово) загуби гостуването си на ОФК Хасково с 0:2 и продължава с нулев актив. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Лошо начало за домакините – капитана им Тейнур Марем напусна с контузия още в 8-ата минута на двубоя. След четвърт час обаче Христо Бойков откри резултата. Левскарите опитаха да заличат пасива след почивката. Теодор Георгиев уцели гредата в 51-ата минута. След половин час, хасковския врата изби топката след прецизно изпълнен фаул. След 180 секунди всичко приключи, защото Керимджан Игнатов подаде и Владислав Узунов реализира второто попадение. В последните секунди на добавеното време, бомбен шут разтресе напречната греда на карловската врата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Първи успех за Пирин (Разлог)

Първи успех за Пирин (Разлог)

  • 12 сеп 2026 | 21:30
  • 763
  • 0
ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 77305
  • 495
Дубълът на Септември (София) повали Балкан

Дубълът на Септември (София) повали Балкан

  • 12 сеп 2026 | 21:24
  • 452
  • 0
ОФК Костинброд с категорична победа

ОФК Костинброд с категорична победа

  • 12 сеп 2026 | 21:14
  • 700
  • 0
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 41409
  • 84
Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

  • 12 сеп 2026 | 19:26
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 77305
  • 495
Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

  • 12 сеп 2026 | 23:48
  • 5101
  • 30
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 79847
  • 294
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 12794
  • 6
Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 7783
  • 26
Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

  • 12 сеп 2026 | 23:57
  • 9543
  • 35