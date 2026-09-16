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  3. OG планира да изгради новия си състав около bodyy

OG планира да изгради новия си състав около bodyy

  • 16 сеп 2026 | 19:09
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OG планира да изгради новия си състав около bodyy

OG подготвя сериозни промени в състава си, съобщава френското издание La Source. Според информацията тимът ще бъде изграден около Александър "bodyy" Пианаро, който ще поеме лидерските функции.

Старши треньорът Ламбер Приген се очаква да остане начело на отбора, докато Оле "spooke" Грундстрьом може да запази мястото си в състава.

Това би означавало, че капитанът cadiaN и pr1metapz са ненужни на OG и могат да бъдат освободени. Тимът вече остана с четирима играчи след трансфера на Адам "adamb" Онгстрьом в Ninjas in Pyjamas.

Снимка: HLTV

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