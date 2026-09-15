Световното по електронни спортове запазва формата си за CS2

Организаторите на Световното първенство по електронни спортове обявиха подробности за CS2 турнира през 2027 година. Надпреварата в Рияд ще се проведе от 20 юли до 1 август и ще запази тазгодишния формат с 32 отбора и награден фонд от 2 млн. долара.
Откритата квалификация също остава част от програмата. Тя ще се проведе между 16 и 18 юли на Esports Boulevard в Рияд, като четири състава ще спечелят място в основния турнир
.Разпределението на квотите ще бъде следното: 20 покани по Global VRS, по две от Северна Америка, Южна Америка и Азия, две Wildcard покани и четирите места от квалификацията в Рияд.Повече подробности за изданието през 2028 г. ще бъдат обявени допълнително. Засега турнирът е планиран ориентировъчно за периода 14–30 юли.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google