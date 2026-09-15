Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Световното по електронни спортове запазва формата си за CS2

Световното по електронни спортове запазва формата си за CS2

  • 15 сеп 2026 | 10:58
  • 242
  • 0
Световното по електронни спортове запазва формата си за CS2

Организаторите на Световното първенство по електронни спортове обявиха подробности за CS2 турнира през 2027 година. Надпреварата в Рияд ще се проведе от 20 юли до 1 август и ще запази тазгодишния формат с 32 отбора и награден фонд от 2 млн. долара.

Откритата квалификация също остава част от програмата. Тя ще се проведе между 16 и 18 юли на Esports Boulevard в Рияд, като четири състава ще спечелят място в основния турнир

.Разпределението на квотите ще бъде следното: 20 покани по Global VRS, по две от Северна Америка, Южна Америка и Азия, две Wildcard покани и четирите места от квалификацията в Рияд.Повече подробности за изданието през 2028 г. ще бъдат обявени допълнително. Засега турнирът е планиран ориентировъчно за периода 14–30 юли.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

NIP привлече adamb от OG

NIP привлече adamb от OG

  • 14 сеп 2026 | 19:36
  • 890
  • 0
paiN официализира рокадата с Tatu

paiN официализира рокадата с Tatu

  • 14 сеп 2026 | 18:09
  • 1214
  • 0
paiN залага на играч от академията си

paiN залага на играч от академията си

  • 14 сеп 2026 | 13:25
  • 361
  • 0
Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров остана със сребро в Португалия

Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров остана със сребро в Португалия

  • 14 сеп 2026 | 10:38
  • 608
  • 0
Legacy разгроми G2 и спечели FISSURE Playground 3

Legacy разгроми G2 и спечели FISSURE Playground 3

  • 13 сеп 2026 | 22:03
  • 899
  • 0
Георги "Jorko" Митев и Liquid ще играят на PGL Masters Bucharest

Георги "Jorko" Митев и Liquid ще играят на PGL Masters Bucharest

  • 13 сеп 2026 | 21:16
  • 1136
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 4398
  • 5
Време е за жребия за Купата на Елита

Време е за жребия за Купата на Елита

  • 15 сеп 2026 | 10:16
  • 6407
  • 33
Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
  • 8392
  • 22
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 15133
  • 27
Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
  • 29085
  • 23
Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

  • 15 сеп 2026 | 09:04
  • 5765
  • 3