Ръководството потвърди, че Melzhet остава треньор на Movistar KOI

Movistar KOI няма да прави промени в треньорския си щаб, обяви съоснователят на организацията и популярен стриймър Ibai. Той потвърди, че Томас "Melzhet" Кампелос ще продължи да води отбора по League of Legends.

"Треньорът ни е Melzhet. Няма да правя опити да привличам Дилън Фалко", заяви Ibai по време на свой стрийм. Легендарният Falco наскоро се раздели с G2 Esports след близо пет години работа със "самураите".

Melzhet е част от структурата на Movistar от 2022 г., а през 2025 г. изведе тима до титлата в пролетния дял на LEC. В края на същата година той подписа нов договор с организацията до 2028 г.

Снимка: Movistar KOI

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