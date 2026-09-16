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Четирима българи ще участват на LAN турнир във Варшава

  • 16 сеп 2026 | 12:18
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Четирима българи ще участват на LAN турнир във Варшава

Утре във Варшава започва Logitech G Play Connect с награден фонд от 100 000 долара. В турнира ще участват 12 отбора, разпределени в две групи по шест, а мачовете в груповата фаза ще се играят във формат Bo1.

В група "А" са GamerLegion с помощник-треньор Денис "Grashog" Христов, Luminosity с Алекс "Rainwaker" Петров и Metizport с помощник-треньора Калоян "POP0V" Попов. В група "B" пък е Team Liquid с Георги "Jorko" Митев.

Топ 3 от всяка група ще продължат към плейофите, като победителите ще прескочат първия елиминационен кръг и ще отидат директно на полуфиналите. Българските участници ще имат няколко директни сблъсъка още в груповата фаза.

Срещите започват в 11:00 часа, като Luminosity ще се изправи срещу GamerLegion и Metizport в първите си два мача.

Снимка: HLTV

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