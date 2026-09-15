The MongolZ извади двама играчи от състава

The MongolZ постави Золбаяр "tikuak" Химедстерен и Дугарсурен "DarkMeister" Иреедуи на пейката. Двамата прекараха едва два месеца в активния състав и записаха общо девет мача.

DarkMeister and tikuak have been moved to the bench and step away from our active lineup. pic.twitter.com/HYT1OUzsX2 — The MongolZ (@1mongolz) September 15, 2026

Монголците преминаха през труден период с отпадане на 9-16-о място на Световното по електронни спортове и последно място на FISSURE Playground 3. В турнира те играха и с cobrazera вместо Techno.

tikuak и DarkMeister завършиха престоя си с рейтинги съответно 0.91 и 0.92. The MongolZ се очаква да се завърне на PGL Masters в Букурещ през втората половина на октомври.

Снимка: HLTV

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