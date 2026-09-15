The MongolZ извади двама играчи от състава

The MongolZ постави Золбаяр "tikuak" Химедстерен и Дугарсурен "DarkMeister" Иреедуи на пейката. Двамата прекараха едва два месеца в активния състав и записаха общо девет мача.
Монголците преминаха през труден период с отпадане на 9-16-о място на Световното по електронни спортове и последно място на FISSURE Playground 3. В турнира те играха и с cobrazera вместо Techno.
tikuak и DarkMeister завършиха престоя си с рейтинги съответно 0.91 и 0.92. The MongolZ се очаква да се завърне на PGL Masters в Букурещ през втората половина на октомври.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google