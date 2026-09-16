FUT е близо до подписа на SunPayus

FUT е на крачка от привличането на Алваро "SunPayus" Гарсия, съобщава HLTV. 27-годишният испанец ще поеме ролята на снайперист от Никита "cmtry" Самолотов.

SunPayus е извън активния състав на G2 от юни, когато бе поставен на пейката и впоследствие заменен от r1nkle.

FUT е разглеждал и други варианти за AWP позицията, сред които sl3nd и flayy. Очаква се SunPayus да дебютира за новия си тим на PGL Masters в Букурещ, който ще се проведе между 24 и 31 октомври.

Снимка: HLTV

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