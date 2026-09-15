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  3. Perfect World ще проведе втория CS2 Major за 2027 г. в Шанхай

Perfect World ще проведе втория CS2 Major за 2027 г. в Шанхай

  • 15 сеп 2026 | 20:04
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Perfect World ще проведе втория CS2 Major за 2027 г. в Шанхай

Perfect World официално потвърди, че Шанхай ще бъде домакин на втория Мейджър по Counter-Strike 2 през 2027 година. Така организаторът ще проведе втория си турнир от най-висок ранг след изданието в града през 2024 г., когато Spirit триумфира.

Първият Мейджър за 2027 г. ще се състои в Буенос Айрес, Аржентина, като домакин ще бъде FiReSPORTS. След това Perfect World ще организира второто издание в края на годината.

Шанхайският турнир е насрочен за периода 22 ноември - 12 декември и трябва да премине през четири етапа, ако форматът на турнирите не бъде променен. Очакваният награден фонд е 1,25 млн. долара.

Снимка: HLTV

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