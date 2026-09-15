Perfect World ще проведе втория CS2 Major за 2027 г. в Шанхай

Perfect World официално потвърди, че Шанхай ще бъде домакин на втория Мейджър по Counter-Strike 2 през 2027 година. Така организаторът ще проведе втория си турнир от най-висок ранг след изданието в града през 2024 г., когато Spirit триумфира.

The Winter 2027 Major, Valve's top-tier CS tournament, will be hosted by Perfect World Esports and return to Shanghai, China! From Nov - Dec 2027, the world's top teams will gather by the Huangpu River to compete for CS's highest honor in @CounterStrike.#ShanghaiMajor2027 pic.twitter.com/rqYNWpDU4W — CS_PerfectWorld (@CS_PerfectWorld) September 15, 2026

Първият Мейджър за 2027 г. ще се състои в Буенос Айрес, Аржентина, като домакин ще бъде FiReSPORTS. След това Perfect World ще организира второто издание в края на годината.

Шанхайският турнир е насрочен за периода 22 ноември - 12 декември и трябва да премине през четири етапа, ако форматът на турнирите не бъде променен. Очакваният награден фонд е 1,25 млн. долара.

Снимка: HLTV

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