Perfect World ще проведе втория CS2 Major за 2027 г. в Шанхай

Perfect World официално потвърди, че Шанхай ще бъде домакин на втория Мейджър по Counter-Strike 2 през 2027 година. Така организаторът ще проведе втория си турнир от най-висок ранг след изданието в града през 2024 г., когато Spirit триумфира.
Първият Мейджър за 2027 г. ще се състои в Буенос Айрес, Аржентина, като домакин ще бъде FiReSPORTS. След това Perfect World ще организира второто издание в края на годината.
Шанхайският турнир е насрочен за периода 22 ноември - 12 декември и трябва да премине през четири етапа, ако форматът на турнирите не бъде променен. Очакваният награден фонд е 1,25 млн. долара.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google