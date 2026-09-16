Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Калоян Шиков и Валерия Гърневска с победи на сингъл на Европейското до 18 г.

Калоян Шиков и Валерия Гърневска с победи на сингъл на Европейското до 18 г.

  • 16 сеп 2026 | 08:49
  • 213
  • 0
Калоян Шиков и Валерия Гърневска с победи на сингъл на Европейското до 18 г.

Калоян Шиков и Валерия Гърневска започнаха с победи участието си на сингъл на Европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

При юношите Калоян Шиков спечели без особени проблеми с 6:4, 6:3 срещу Пиетро Гауденци (Монако), който е син на президента на ATP Андреа Гауденци. Във втория кръг Шиков ще играе срещу втория поставен в схемата Флин Томас (Швейцария).

Александър Толев загуби в много драматичен мач с 6:7(4), 6:3, 6:7(2) от Максим Родеш (Люксембург).  Валерия Гърневска започна директно от втория кръг при девойките и победи със 7:5, 6:3 Мила Котамяки (Финландия). За място на осминафиналите Гърневска ще играе срещу петата поставена Ноелия Манта (Швейцария).

Валерия Гърневска започна директно от втория кръг при девойките и победи със 7:5, 6:3 Мила Котамяки (Финландия). За място на осминафиналите Гърневска ще играе срещу петата поставена Ноелия Манта (Швейцария).

Елеонора Тонева изигра много силен мач, но загуби във втория кръг с 6:7(2), 4:6 от водачката в схемата Емили Виктория Айгелсбах (Германия). 16-годишната Тонева победи в първия кръг с 6:4, 6:3 Мила Йовановски (Република Северна Македония).

В надпреварата на двойки при девойките Гърневска и Тонева стартираха с убедителна победа с 6:2, 6:1 над Еди Грифитс и Лара Савич (Великобритания). Следващите съпернички на българките са петите поставени Луиза Белвиз и Луца Калман (Унгария).

При юношите Шиков и Толев загубиха на двойки с 6:7, 2:6 от Кристиан Янев и Ерион Незири (Република Северна Македония). Треньори на българските национали са Драгомир Драганов и Венцислав Чолаков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Лидия Енчева спечели българското дерби срещу Денислава Глушкова в Пазарджик

Лидия Енчева спечели българското дерби срещу Денислава Глушкова в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 19:56
  • 895
  • 0
Националите за Купа "Дейвис" проведоха първа тренировка в Хилерьод

Националите за Купа "Дейвис" проведоха първа тренировка в Хилерьод

  • 15 сеп 2026 | 17:28
  • 869
  • 0
Ива Иванова отрази мачбол и направи страхотен обрат в Пазарджик

Ива Иванова отрази мачбол и направи страхотен обрат в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 17:12
  • 1329
  • 0
Световният №1 Синер отново на корта, направи първа тренировка след Уимбълдън

Световният №1 Синер отново на корта, направи първа тренировка след Уимбълдън

  • 15 сеп 2026 | 16:55
  • 1635
  • 0
Лиа Каратанчева спечели близо 3-часова битка с германка на старта в Пазарджик

Лиа Каратанчева спечели близо 3-часова битка с германка на старта в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 16:04
  • 776
  • 0
Борис Бекер пак е недоволен от Зверев

Борис Бекер пак е недоволен от Зверев

  • 15 сеп 2026 | 14:26
  • 1379
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 10083
  • 26
Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?

Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?

  • 16 сеп 2026 | 07:30
  • 3947
  • 20
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 7743
  • 4
Лига Европа започва със супер сблъсък в Милано

Лига Европа започва със супер сблъсък в Милано

  • 16 сеп 2026 | 07:03
  • 5569
  • 0
Барселона се готви да отстреля пореден съперник

Барселона се готви да отстреля пореден съперник

  • 16 сеп 2026 | 07:36
  • 2851
  • 1
Манчестър Юнайтед има стари сметки за разчистване с Брайтън

Манчестър Юнайтед има стари сметки за разчистване с Брайтън

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 2118
  • 0