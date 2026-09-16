Калоян Шиков и Валерия Гърневска с победи на сингъл на Европейското до 18 г.

Калоян Шиков и Валерия Гърневска започнаха с победи участието си на сингъл на Европейското лично първенство до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

При юношите Калоян Шиков спечели без особени проблеми с 6:4, 6:3 срещу Пиетро Гауденци (Монако), който е син на президента на ATP Андреа Гауденци. Във втория кръг Шиков ще играе срещу втория поставен в схемата Флин Томас (Швейцария).

Александър Толев загуби в много драматичен мач с 6:7(4), 6:3, 6:7(2) от Максим Родеш (Люксембург). Валерия Гърневска започна директно от втория кръг при девойките и победи със 7:5, 6:3 Мила Котамяки (Финландия). За място на осминафиналите Гърневска ще играе срещу петата поставена Ноелия Манта (Швейцария).

Валерия Гърневска започна директно от втория кръг при девойките и победи със 7:5, 6:3 Мила Котамяки (Финландия). За място на осминафиналите Гърневска ще играе срещу петата поставена Ноелия Манта (Швейцария).

Елеонора Тонева изигра много силен мач, но загуби във втория кръг с 6:7(2), 4:6 от водачката в схемата Емили Виктория Айгелсбах (Германия). 16-годишната Тонева победи в първия кръг с 6:4, 6:3 Мила Йовановски (Република Северна Македония).

В надпреварата на двойки при девойките Гърневска и Тонева стартираха с убедителна победа с 6:2, 6:1 над Еди Грифитс и Лара Савич (Великобритания). Следващите съпернички на българките са петите поставени Луиза Белвиз и Луца Калман (Унгария).

При юношите Шиков и Толев загубиха на двойки с 6:7, 2:6 от Кристиан Янев и Ерион Незири (Република Северна Македония). Треньори на българските национали са Драгомир Драганов и Венцислав Чолаков.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google