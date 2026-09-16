11 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

11 български тенисисти - петима юноши и шест девойки, се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.
За четвъртфиналите при юношите се класираха Бруно Дженев, Адриан Христов, Емил Алексиев, Мартин Валеов и Якуб Ясин.
Юноши, осминафинали:
№2 Бруно Дженев – Теодор Янков 6:0, 6:3
№3 Емил Алексиев – Калоян Гайдаджиев 6:1, 6:3
№4 Мартин Валеов – Андрей Григуца (Румъния) 6:2, 6:1
№7 Якуб Ясин – Христо Рашков 6:3, 6:3
Стоян Паяков – №5 Патрик Добрин (Румъния) 3:6, 2:6
Адриан Христов – Никола Павлов 6:2, 6:4
Симеон Попов – №8 Дариус Ратиу (Румъния) 6:7, 1:6
№1 Арно Аветисян (Армения) – Данило Данилевски (Украйна) 6:2, 6:4
Юноши, четвъртфинали:
№2 Бруно Дженев – Адриан Христов
№3 Емил Алексиев – №5 Патрик Добрин (Румъния)
№4 Мартин Валеов – №8 Дариус Ратиу (Румъния)
№7 Якуб Ясин – №1 Арно Аветисян (Армения)
За четвъртфиналите при девойките се класираха Рая Маркова, Симона Попова, Никол Бюлбюлева, Пламена Кукенска, Изабела Жечева и Нина Нокова.
Девойки, осминафинали:
№1 Рая Маркова – Анжелина Миколюк (Украйна) 6:0, 6:0
№2 Симона Попова – Ива Йорданова 6:2, 6:2
Пламена Кукенска – №4 Зара Минева б.и.
№6 Нина Нокова – Грейс Георгиева б.и.
№8 Никол Бюлбюлева – Катрин Кънева 6:3, 6:0
Изабела Жечева – №7 Сара Бужор (Румъния) 6:2, 4:6, 6:2
Лъчезара Бааджиева – №5 Анджела Скопулович (Сърбия) 0:6, 0:6
№3 Касия Кукрик (Сърбия) – Наталия Ничита (Румъния) 7:6, 6:2
Девойки, четвъртфинали:
№1 Рая Маркова – №5 Анджела Скопулович (Сърбия)
№2 Симона Попова – №8 Никол Бюлбюлева
Пламена Кукенска – Изабела Жечева
№6 Нина Нокова – №3 Касия Кукрик (Сърбия)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google