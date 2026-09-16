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11 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

  • 16 сеп 2026 | 09:02
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11 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

11 български тенисисти - петима юноши и шест девойки, се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.

За четвъртфиналите при юношите се класираха Бруно Дженев, Адриан Христов, Емил Алексиев, Мартин Валеов и Якуб Ясин.

Юноши, осминафинали:

№2 Бруно Дженев – Теодор Янков 6:0, 6:3

№3 Емил Алексиев – Калоян Гайдаджиев 6:1, 6:3

№4 Мартин Валеов – Андрей Григуца (Румъния) 6:2, 6:1

№7 Якуб Ясин – Христо Рашков 6:3, 6:3

Стоян Паяков – №5 Патрик Добрин (Румъния) 3:6, 2:6

Адриан Христов – Никола Павлов 6:2, 6:4

Симеон Попов – №8 Дариус Ратиу (Румъния) 6:7, 1:6

№1 Арно Аветисян (Армения) – Данило Данилевски (Украйна) 6:2, 6:4

Юноши, четвъртфинали:

№2 Бруно Дженев – Адриан Христов

№3 Емил Алексиев – №5 Патрик Добрин (Румъния)

№4 Мартин Валеов – №8 Дариус Ратиу (Румъния)

№7 Якуб Ясин – №1 Арно Аветисян (Армения)

За четвъртфиналите при девойките се класираха Рая Маркова, Симона Попова, Никол Бюлбюлева, Пламена Кукенска, Изабела Жечева и Нина Нокова.

Девойки, осминафинали:

№1 Рая Маркова – Анжелина Миколюк (Украйна) 6:0, 6:0

№2 Симона Попова – Ива Йорданова 6:2, 6:2

Пламена Кукенска – №4 Зара Минева б.и.

№6 Нина Нокова – Грейс Георгиева б.и.

№8 Никол Бюлбюлева – Катрин Кънева 6:3, 6:0

Изабела Жечева – №7 Сара Бужор (Румъния) 6:2, 4:6, 6:2

Лъчезара Бааджиева – №5 Анджела Скопулович (Сърбия) 0:6, 0:6

№3 Касия Кукрик (Сърбия) – Наталия Ничита (Румъния) 7:6, 6:2

Девойки, четвъртфинали:

№1 Рая Маркова – №5 Анджела Скопулович (Сърбия)

№2 Симона Попова – №8 Никол Бюлбюлева

Пламена Кукенска – Изабела Жечева

№6 Нина Нокова – №3 Касия Кукрик (Сърбия)

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