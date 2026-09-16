Джак Дрейпър няма да играе тенис до края на годината

Джак Дрейпър се стреми към завръщане в ATP тура в началото на 2027 г., докато британецът продължава възстановяването си от дълготрайна контузия в ръката.

24-годишният тенисист претърпя трудна и изпълнена с прекъсвания година, като взе участие само в осем турнира от тура и пропусна и четирите турнира от Големия шлем. Във вторник Дрейпър съобщи в социалните мрежи, че ще използва остатъка от 2026 г., за да се възстанови напълно, преди да насочи вниманието си към завръщане на корта през следващата година.

„Обикновено не обичам да пиша много тук, но исках да ви информирам, че целта ми е да се върна в тура в началото на 2027 г.“, написа Дрейпър в публикация в Instagram. „Миналото лято цялата отдаденост и труд, които бях вложил в този спорт, дадоха резултат. Всичко вървеше в моя полза и пътят изглеждаше толкова ясен.

Но сложна контузия направи нещата изключително трудни и от този момент нататък отчаяно се опитвам да се върна и да се чувствам така, както преди на корта. Справянето с толкова много промени, трудности и болка ми помогна да порасна изключително много в много области от живота си, но също така ме накара да изпитам такова ниво на умора, че ми беше трудно да продължа.“

Дрейпър направи силен пробив през 2025 г., спечелвайки първата си титла от сериите Мастърс в Индиън Уелс и изкачвайки се до рекордния си в кариерата № 4 в ранглистата на ATP. В крайна сметка обаче сезонът му беше прекъснат преждевременно на US Open, където дълготрайната контузия в ръката сложи ранен край на годината му.

Британецът се завърна в игра през февруари, но му беше трудно да намери постоянство, тъй като продължаваше да се бори с контузията. Той стигна до четвъртфиналите в Индиън Уелс и до полуфиналите в Ийстборн, но след последователни загуби в Монреал и Синсинати се срина до № 155 в ранглистата на ATP. Сега Дрейпър ще прекара остатъка от сезон 2026 извън корта, продължавайки възстановяването си, като фокусът му е изцяло върху пълното завръщане във форма през новата година.

„Вземам това време, за да презаредя и да се излекувам, така че когато се върна, да съм 100% готов“, написа Дрейпър. „Тенисът е моята цел и страст, така че когато отново стъпя на корта, искам да съм сигурен, че няма нищо, което да ме спира да стигна там, където искам, и да постигна нещата, на които знам, че съм способен. Изключително много оценявам постоянната подкрепа от моите спонсори, екип и хората, които обичат да следят моята игра, и с нетърпение очаквам отново да бъда на корта и да дам всичко от себе си през следващата година!“

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