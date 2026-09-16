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Елизара Янева и Лидия Енчева с победи в Пазарджик

  • 16 сеп 2026 | 13:51
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Елизара Янева и Лидия Енчева с победи в Пазарджик

Първата ракета на България при жените Елизара Янева достигна до четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка, която е водачка в схемата, победи Гая Мадуци (Италия) след обрат с 6:7(5), 6:0, 6:3 за два часа и половина на корта.

При 5:6 в първата част Янева отрази три сетбола на италианката и успя да достигне до тайбрек, в който изостана с 1:5 точки, но спечели пет поредни, за да изравни. С минипробив и две точки подред обаче Мадуци поведе в общия резултат.

Във втория сет Янева не даде нито един гейм на съперничката си и достигна до решаваща трета част. В нея българката навакса пробив пасив и се стигна до равенство 2:2, а впоследствие осъществи ключов брейк за 4:2, с който си осугири крайния успех.

Следващата опонентка на Елизара Янева ще бъде Джулия Адамс (САЩ).

Поставената под номер 7 Лидия Енчева надигра квалификантката Аня Станкович (Сърбия) с 6:4, 6:1 за час и половина.

Енчева изостана с 1:3 в първия сет, но спечели пет от следващите шест гейма, за да поведе. Във втората част българката спечели шест поредни гейма и се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу поедителката в двубия между представителките на нидерландия Лоес Конинг и квалификантката Антония Стоянов.

Друга родна представителка в лицето на Ива Иванова, която получи "уайлд кард" от организаторите, отстъпи в мача си от втория кръг срещу втората поставена Кайса Хенеман (Швеция) с 4:6, 0:6 за 76 минути.

По-късно днес още една българка ще продължи участието си в надпреварата на сингъл - осмата в схемата Лиа Каратанчева ще излезе срещу Беатрисе Зелтина (Латвия).

В турнира при дуетите българките Анджелина Костова и Рафаела Симеонова ще играят днес в четвъртфиналите срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ) и Мерел Худ (Нидерландия).

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