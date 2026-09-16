Шест българки на корта в сряда на W50 турнира в Пазарджик

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева и Лидия Енчева, както и Лия Каратанчева и Ива Иванова, ще изиграят в сряда срещите си от втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

Програмата започва в 10:00 часа, като срещите ще се играят на три корта.

В първата среща на корт №1 водачката в схемата Елизара Янева ще играе срещу квалификантката Гая Мадуди (Италия).

На корт №3 зрителите ще могат да гледат три поредни срещи с българско участие. В 10:00 часа Ива Иванова ще се изправи срещу втората поставена в схемата Кая Хенеман (Швеция). Не преди 11:30 часа Лидия Енчева, поставена под №7 в схемата, ще играе срещу Ана Станкович (Сърбия). Не преди 13:30 часа ще започне двубоят на Лия Каратанчева срещу Беатрис Зелтина (Латвия).

В четвъртия мач на корт №2, който ще се играе не преди 15:00 часа, българките Рафаела Симеонова и Анджелина Костова ще играят на четвъртфиналите на двойки срещу третите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).

Входът за зрители за всички срещи е свободен!

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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