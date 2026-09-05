Бдин удари дубъла на Спартак (Плевен)

Бдин (Видин) се наложи с 4:2 в Плевен над втория отбор на местния Спартак. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига. Това беше първи успех за гостите и първа загуба домакините. Героите са Радослав Захариев с хеттрик и играещия треньор Николай Цветков-Демона, с четири асистенции. Захариев откри резултата в 20-ата минута. Удвои го десетина минути след почивката. После плевенчани върнаха едно попадение. Мартин Николов обаче и вкара трети гол. Захариев разтресе мрежата още веднъж. Накрая Венелин Николов оформи окончателното 2:4.

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