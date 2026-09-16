Аркада вади Брайън Ортега от UFC 331

Брайън Ортега е направил всичко възможно, за да участва на UFC 331, но е знаел, че няма да получи медицинско разрешение.

Ортега трябваше да се изправи в реванш срещу Ренато Мойкано в основната карта на събитието в събота в „Крипто.ком Арена“ в Лос Анджелис. Той обаче беше принуден да се оттегли, след като получи аркада над лявото си око, която наложи поставянето на множество шевове.

Бившият претендент за титлата, който не се е състезавал от загубата си от Алджамейн Стърлинг миналия август, се извини на феновете си.

„За всички вас, които казвате, че съм се оттеглил, защото ме е страх или избягвам битката, вие сте глупави хора сред глупави хора“, заяви Ортега в своя Instagram. „Направо ви го казвам. Дори няма да го смекчавам, вие сте пълни глупаци. За тези от вас, които са ядосани, защото се оттеглих, и искрено искате да ме гледате как се бия, и сте ядосани на ситуацията, на вас се извинявам. Извинявам се от все сърце. Това не е готино. Не очаквах да се случи. Имало е ситуации, в които съм крил подобни неща и съм излизал да се бия въпреки всичко, за да направя шоу за вас, защото го заслужавате. Заслужавате да ме гледате как се появявам в Лос Анджелис, бия се пред родния си град и правя страхотно шоу с добър противник. Но това, което се случи, просто не мога да го скрия.“

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„Днес трябваше да мина през комисията и трябваше да скрия това от тях, а това просто няма как да стане. Не мога да нося очила, докато ме преглеждат, не мога да се скрия. Няма грим, който да прикрие колко е подуто окото ми. И на вас, момчета, се извинявам. Искрено се извинявам. Като оставя настрана чувствата си, знам какво съм пожертвал, знам какво означава всичко това за мен. Но в крайна сметка имам тази работа заради вас. Хората гледат, защото аз се появявам и давам всичко от себе си за вас, а това, което се случи, просто не е редно. Наистина съжалявам. Когато говорите глупости, ще го приема. Направо ще го приема. Вие с право сте си заслужили този гняв към мен. Надявам се, че можете да ми простите и да намерите в сърцето си сили да си кажете: „Хей, това не е, което той е искал да се случи“. И всичко, което мога да направя, е да вляза в нов тренировъчен лагер, да жертвам повече време, да положа повече усилия и да тренирам по-умно.“

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„Това е нелеп инцидент, който се случи по време на жиу-жицу тренировка“, обясни той. „Не правех спаринг, а жиу-жицу. Минавахме през последните детайли, последните тактически планове. Просто за последно изпотяване и се случи този проклет удар с глава. Тогава казаха, че е малка аркада. Бях щастлив, но когато разбрахме колко шева са нужни, колко е голяма и какво е направила, просто няма как да го скрием. Опитах, исках.“

„Всички от екипа ми казаха, че би било глупаво да изляза. Аз все още исках да изляза и да кажа „майната му“, но комисията в Калифорния... просто няма да мина. Не мога да се появя така. Всичко, което мога да кажа, е благодаря ви, че все още ме подкрепяте. А за тези от вас, които са ми ядосани, се надявам да си върна любовта ви със следващия мач и да ви покажа кой съм всъщност и да се върна към това, което правя. Обичам ви, момчета, и съжалявам.“

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