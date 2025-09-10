Ортега разкри, че е бил в безсъзнание за около 30 минути след кантара за UFC Шанхай

Двукратният претендент за титлата в UFC Браян Ортега се събудил в спешното отделение. Последната поява на американеца в октагона завърши със загуба, но се оказва, че нещата са могли да се развият и много по-зле.

В подглавната битка на UFC Шанхай Ортега допусна загуба с решение от Алджамейн Стърлинг, което бе четвъртото му поражение в последните пет мача. Този резултат бе кулминацията на една брутална седмица за Ортега, в която проблеми със свалянето на килограми наложиха двубоят му със Стърлинг да бъде преместен от категория „перо“ в лека. Според Ортега, той дори е изгубил съзнание, докато се е опитвал да достигне лимита от 145 паунда (65.8 кг).

В понеделник Ортега публикува видео в социалните мрежи, в което разказа подробно за премеждията си.

„В четвъртък постигнахме първата цел“, каза Ортега. „Стигнахме до 51-ата минута (от процеса). По-късно, при второто сваляне, реших да избързам. Сваляхме от полунощ чак до 8 сутринта през цялото време. Осъзнах, че все още ми остават 1.7 паунда (около 770 грама). Бяхме объркани защо тялото ми не изхвърля водата, защо я задържа, но независимо от всичко, трябваше да свалим тези килограми и го направихме.“

„Слязохме долу около 8, 8 и нещо, и решихме да сваляме още. Обличах специалните дрехи, мажех се с гел, всичко. Карах колело 20 минути. След като слязох, изпаднах в безсъзнание. Бях в безсъзнание за около 30 минути. През това време ме охлаждаха с лед. Свалиха всичките ми дрехи и ме оставиха по боксерки. Събудих се в спешното отделение.“

Въпреки посещението в болницата, Ортега и екипът му все още планирали да участват в битката, но на официалното претегляне преди деня на мача станало ясно, че нещо с двукратния претендент за титлата в категория „перо“ не е наред.

„Ако сте гледали претеглянето, очевидно знаете, че изглеждах в делириум, току-що излязъл от 30-минутно безсъзнание в тунела" сподели Ортега. „След това се претеглих. Решихме, че ако не се чувствам добре или ако нещо сериозно не е наред, ще отменим мача. Без значение кой си, здравето е на първо място, винаги съм се придържал към това.“

„Алджамейн дойде при мен, говорихме и той каза: „Хей, човече, чух какво се е случило.“ Аз отвърнах: „Бях в безсъзнание 30 минути, няма да те лъжа. Имаме един и същ мениджър, знам, че ти е казал. Тук съм, опитвам се и ще се появя.“ Той каза: „Вече имат резервен боец, не се притеснявай.“ Но аз му отговорих: „Не, не искам да ти губя времето.“ И се появих.“

След като двубоят бе преместен в категория до 155 паунда (70.3 кг), Ортега успешно влезе в теглото и след това прекара възможно най-много време в хранене, рехидратиране и възстановяване. Въпреки това, процесът далеч не бил гладък и Ортега продължил да получава знаци, че трябва да се откаже от срещата.

„Не се чувствах добре“, каза Ортега. „Исках да отменя всичко. Станах и само докато вървях навън, почти припаднах. Всичко в тялото ми казваше да не се бия.“

„Първо и най-важно, реших да се бия за семейството си. Това е моята работа, да се появя и да правя това, което правя, за тях. Бих се за семейството си. Второ, бих се за вас, феновете. Вие винаги сте ми показвали любов, винаги сте ме подкрепяли, без значение какво. Щеше да е нечестно да не се появя заради вас, независимо от извиненията, просто трябва да се появиш и да направиш каквото трябва.“

Ортега вярва, че пътуването може да е повлияло на начина, по който тялото му е задържало вода, и че свалянето на килограми е било засегнато и от значителната часова разлика. Въпреки това той добави, че поема пълна отговорност за случилото се и приема неуспеха като урок.

Той също така отдаде пълно признание на Стърлинг за прилагането на тактически план, който е оставил на Ортега малко възможности за победа.

„Страхувах се, няма да лъжа“, каза Ортега. „Да си в безсъзнание 30 минути и да се биеш на следващия ден, но все пак реших да го направя. Резултатът беше такъв, какъвто беше. Браво на Алджо за добре изиграния тактически план. Беше хитър в движенията си, много умен боец. Аз съм по-скоро фен на войните. Наречете ме луд, но на това се надявах – на добра граплинг война, но това не се случи, нито пък победата.“