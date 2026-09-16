Майсторът на нокаутите Никола Дипчиков е “Гостът на Sportal.bg”

Професионалният ММА боец Никола Дипчиков бе част от рубриката "Гостът на Sportal.bg" за първи път.

Спортистът от Севлиево е бивш претендент за титлата в средна категория на елитната международна ММА верига “Absolute Championship Akhmat”, бил е номиниран за боец на годината в тази организация, има още две номинации за нокаут на годината и печели два приза за мачове на вечерта през 2017-а и 2024-а. В смесените бойни изкуства 83% от победите му са постигнати с нокаут.

Майсторът на нокаутите сподели за читателите ни какви са плановете му за състезателната му кариера и какво го кара да продължава да мери сили с елита в ММА.

"От много време не си броя битките. Чудя се още колко да продължавам. ММА още ми доставя истинско удоволствие. Тръпката, емоциите...Продължаването на моята кариера го разглеждам и като личностно развитие. Това излизане от зоната на комфорт...голям стрес е за всеки спортист да се бие на такова ниво дълги години. Виждам какви ползи имам аз като личност. При условие, че излизам здрав от битките, а това е най-важно и определящо, мога да се състезавам още. Това ме стимулира да пробвам докъде мога да стигна", споделя 42-годишният биткаджия.

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Дипчиков допълва, че би искал краят на спортната му кариера да бъде с бенефис на бойна галавечер в България. След като окачи ръкавиците, той споделя, че би искал да работи за развитието на българския ММА - мисия, която е започнал още сега. На 3-ти октомври Дипчиков ще проведе специален семинар за смесени бойни изкуства в Габрово в клуб "Хоуп". Той ще го направи съвместно с бившия ММА боец и настоящ треньор Светлозар Савов.

"Идеята на всичко това е да възродим българския ММА. Иска ми се колкото се може повече хора да се срещнат с нас, да видят начините ни на трениране, методики. Нивото на ММА в момента не е там, където трябва да бъде, и искам да възродим българския ММА колкото се може по-бързо. Вярвам, че мога да дам много на българския ММА и ще го направя"

ММА боецът даде съвети на младите бойци и по време на разговора с Борис Тонев:

"Да ползваш мениджър е показателно на какво ниво е българския спорт. Аз нямам мениджър. Стигнал съм до тук без мениджър и виждам колко ми е трудно. Изключително трудно е да си организирам лагери, тренировки, визи, документи, самолетни билети. Ако някой друг ти ги прави, е много по-лесно и удобно. Точно поради тази причина е напълно нормално в днешно време спортистите да имат мениджъри. Трябва да си имат специалисти във всяка една зона. Психолог е задължителен. Диетолог също. Трябва да имаш и един треньор, който да ти нареди целия пъзел. Трябва ти ММА треньор, който да обобщи всичко - да направи прехода от стойка към граплинг, да ти покаже работата по клетката"

Вижте цялото интервю с Дипчиков, в което той разказва на какво се дължат и нокаутьорските му умения, как се отнасят с него в руската бойна верига ACA и как вижда развитието на ММА и в световен мащаб:

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