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Павел Милев оглавява бойна гала в Дания

  • 16 сеп 2026 | 20:28
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Павел Милев оглавява бойна гала в Дания

Непобеденият Павел Милев заминава за Дания, за да оглави бойната гала MMA GALLA Vol.34. Той ще се изправи срещу датчанина Райбек Бисултанов в главния мач на вечерта в полутежка категория.

Събитието е на 31 октомври в град Фредерисия, където организацията гостува за първи път.

Милев има четири победи в четири професионални ММА двубоя, като и четирите му двубоя са на родна земя. Варненецът има само едно поражение на ринга на SENSHI в двубой по модифицираните правила на KWU OPEN.

Райбек Бисултанов, който се състезава за Aarhus Fight Academy, е с чеченски корени и защитава цветовете на Дания. Основната му сила е борбата: той е европейски шампион по борба класически стил от 2019 г. и. В професионалния ММА няма загуба, а професионалният му дебют направи фурор, след като нокаутира съперника си само за 16 секунди.

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