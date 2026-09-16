Йосиф Панов се качва на ринга на 11-ти ноември

Плевен отново ще се превърне в столица на българския бокс. След успешното завръщане на Йосиф Панов - Пепелянката пред родна публика през април, почетният гражданин на града се готви за нов голям двубой през ноември в зала "Балканстрой". Този път целта е по-висока - 10-рундов международен двубой срещу значително по-сериозен съперник. През април Панов (26-3) победи венецуелеца Йоникер Товар в 8-рундова среща пред препълнени трибуни.

Събитието носи името PLEVEN FIGHT NIGHT: THE RISE OF THE VIPER / ВЪЗХОДЪТ НА ПЕПЕЛЯНКАТА и обещава да надгради впечатляващата атмосфера от пролетта. Точната дата, съперникът и останалите участници ще бъдат разкривани постепенно, а подготовката вече е в ход.

Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам

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