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  3. Йосиф Панов се качва на ринга на 11-ти ноември

Йосиф Панов се качва на ринга на 11-ти ноември

  • 16 сеп 2026 | 13:54
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Йосиф Панов се качва на ринга на 11-ти ноември

Плевен отново ще се превърне в столица на българския бокс. След успешното завръщане на Йосиф Панов - Пепелянката пред родна публика през април, почетният гражданин на града се готви за нов голям двубой през ноември в зала "Балканстрой". Този път целта е по-висока - 10-рундов международен двубой срещу значително по-сериозен съперник. През април Панов (26-3) победи венецуелеца Йоникер Товар в 8-рундова среща пред препълнени трибуни.

Събитието носи името PLEVEN FIGHT NIGHT: THE RISE OF THE VIPER / ВЪЗХОДЪТ НА ПЕПЕЛЯНКАТА и обещава да надгради впечатляващата атмосфера от пролетта. Точната дата, съперникът и останалите участници ще бъдат разкривани постепенно, а подготовката вече е в ход.

Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам
Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам
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