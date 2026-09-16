Йоел Ромеро: Разбира се, че ще нокаутирам Дарън Тил на BKFC 94

Йоел Ромеро гарантира, че Дарън Тил го очаква тежка вечер.

Ветеранът в бойните спортове е изключително уверен, че не само ще победи Тил, но и ще го довърши, въпреки прословутата му издръжливост. Ромеро и Тил, двама бивши претенденти за титлата в UFC, оглавяват събитието BKFC 94, което ще се проведе на 26-и септември в „Манчестър Арена“ в Манчестър, Англия.

Пади Пимблет е известен с фразата си „Скаузърите не ги нокаутират“, но Ромеро смята, че това няма да важи на BKFC 94.

„Да, разбира се, че ще го приключа“, заяви Ромеро пред „Хаблемос ММА“ на испански. „Разбира се, че ще го довърша. Ще го довърша. Ще го довърша.“

Преди време Ромеро сподели пред mmajunkie.com, че възнамерява да се бие до 52-годишна възраст. На 49 години той гледа на финалната глава от кариерата си като на олимпийски цикъл, подобно на времето, когато е представял Куба в борбата. Тъй като Ромеро се стреми да завърши с възможно най-много успехи, той се е погрижил всичко да бъде изпипано. Феновете видяха част от неговата решителност преди няколко седмици, когато той се втренчи в Тил в продължение на почти четири минути.

Ромеро загуби с единодушно съдийско решение в боксов мач с голи ръце под егидата на IBA в Русия през март – нещо, от което се срамува и се зарича никога повече да не се повтаря.

Напрежение между Дарън Тил и Йоел Ромеро

„Не бях себе си. Не бях там. Не е хубаво да го казвам, защото съм божи човек, но ако ме питате, трябва да бъда искрен с вас. Чувствам се зле за случилото се в Русия и няма да позволя това да се повтори. Няма да позволя това да се повтори и сме взели необходимите предпазни мерки, за да не се случва отново. Когато бях там, пред него, мислех за това, което чувствах, докато се връщах от Русия. Казах ви в „Геймбред“, това е моят последен олимпийски цикъл. Отидете и вижте какво се случи в последния ми олимпийски цикъл. Проверете го. Връщам се със същата дисциплина и същата отдаденост. Казах ви, че се оттеглям на 52 и то на върха.“

„Войникът на Господ“ разкри, че битката с Тил е част от сделка за един мач с BKFC. Той би могъл да се бие още за организацията, но се опитва да даде приоритет на активността, която според него е по-постижима, когато не е обвързан с конкретна компания.

„Ако Бог ми каже, че е време да си тръгвам, значи е време. Това е единственият начин да се откажа от тази мечта, от тази цел да се бия до 52. Това е последният ми щурм. Казах го, когато се бих в „Геймбред“. Подхождам към това с цялата упоритост и дисциплина, които някога съм имал. Битката срещу Дарън Тил е част от края на този последен олимпийски цикъл. Що се отнася до BKFC, всичко подлежи на преговори. Не се виждам да се обвързвам с една компания – нито BKFC, нито IBA, нито която и да е. Искам да имам възможност за мобилност в работата си, а също така по този начин мога да съм сигурен, че съм активен. Искам да завърша добре този последен олимпийски цикъл, а това означава много движение през годината. Работих усилено. В наистина добра форма съм и благодаря на Бог, че ми позволява да правя нещата добре.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google