БФ Борба обяви, че свиква извънредно Общо събрание на 17 октомври

Българската федерация по борба официално обяви, че свиква извънредно Общо събрание през следващия месец.

„На 17.10.2026г. от 10:30 ч. се свиква извънредно Общо събрание (ОС) на Българската федерация по борба. Заседанието ще се проведе в гр. София, СО - район Студентски, п.к. 1700, бул. „Академик Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, зала „Аула Максима" А1.

Дневният ред за ОС е обективиран в Решение № 421 /03.09.2026г. по т. д. № 544 /2026г. на Апелативен съд - София, III търг. състав, което има характера на покана за свикване на ОС“, съобщиха от централата.

Първа точка в дневния ред включва освобождаване от длъжност и от отговорност досегашните членове на Управителния съвет на Българската федерация по борба и избор на нов членски състав, втора - освобождаване от длъжност и от отговорност председателя на Управителния съвет (президент) на централата и избор на нов, съгласно направените на събранието предложения, а трета - приемане на нов Устав на федерацията.

„Материали (кандидатури) по т. 1 и т. 2 от Дневния ред и материали (проекти) по т. 3 от Дневния ред ще бъдат приемани в деловодството на Българската федерация по борба на адреса на управление: гр. София, п.к. 1040, р-н Средец, бул.Васил Левски № 75, всеки делничен ден от 9 ч. до 17 ч.

Регистрацията на присъстващите на ОС ще се проведе от 08:30 до 10:00 ч. на 17.10.2026“, добавиха още от БФБорба на официалния си уебсайт.

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