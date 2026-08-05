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Напрежение между Дарън Тил и Йоел Ромеро

  • 5 авг 2026 | 11:14
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Напрежение между Дарън Тил и Йоел Ромеро

Нито Дарън Тил, нито Йоел Ромеро бяха готови да отстъпят и сантиметър.

Следващия месец Тил и Ромеро ще се изправят един срещу друг в двубой от полутежка категория, който ще бъде главното събитие на галавечерта BKFC 94. Битката е второ участие и за двамата бойци в организацията и е промотирана от компанията като най-големия сблъсък в историята на BKFC. Във вторник бойците взеха участие в първата пресконференция за събитието в Манчестър, Англия, и макар нещата да бяха леко напрегнати между двамата, напрежението наистина ескалира, когато застанаха лице в лице за първи път.

Въпреки че нито Тил, нито Ромеро бяха близо до започването на физическа саморазправа по време на втренчения си поглед, никой от тях не искаше да бъде този, който ще сложи край. Вместо това, бившите бойци на BKFC стояха лице в лице в една от най-дългите подобни срещи в историята, като и двамата отказваха да прекъснат зрителния контакт дори когато изпълнителният директор на BKFC Дейвид Фелдман ги помоли да се обърнат напред за снимки.

В крайна сметка охраната застана между двамата, но Тил и Ромеро останаха вкопчени в зрителен контакт повече от три минути, преди Тил най-накрая да се оттегли.

Галавечерта BKFC 94 ще се проведе на 26 септември в „АО Арена“ в Манчестър.

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