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Петя Китова и Меран Мехмедов спечелиха сребърни медали на Eвропейската купа по джудо за прекадети в Сплит

  • 15 сеп 2026 | 17:30
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Петя Китова и Меран Мехмедов спечелиха сребърни медали на Eвропейската купа по джудо за прекадети в Сплит

Петя Китова и Меран Мехмедов спечелиха сребърни медали на Eвропейската купа по джудо за прекадети в Сплит, Хърватия. Китова стигна до финала в категория до 44 кг при 14-годишните след две победи. При по-големите до 16 г. Мерам Мехмедов се окичи със сребро в категория до 60, след като стигна до решителната схватка след 4 победи.

Калоян Василев се нареди 7-и, след като стигна репешажите в категория до 46 кг при 16-годишните. И тримата състезатели за възпитаници на клуб "Лъвско сърце", който бе единствен български участник на турнира. В надпреварата участие взеха 400 състезатели от 17 държави.

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