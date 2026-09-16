Слави Бинев отново бе част от световния таекуондо елит в Южна Корея

Председателят на БФТ Слави Бинев в качеството си на член на Съвета на Световната федерация присъства на старта на изграждане на новата централа на Световната федерация. Първата копка на мега-съоръжението бе дадена с грандиозна програма. На събитието, което се проведе в Чунчон, Южна Корея присъства целият световен таекуондо елит.

Президентът на Световната федерация Д-р Чунг-уон Чо, председателят на Корейския Олимпийски комитет, председателят на Парламента, Кмета и Губернатора на Чунчон, зам. министърът, който отговаря за спорта, културата и туризма в Корея, Президентът на Европейския Таекуондо съюз Сакис Прагалус, както и всички шефове на федерации от цял свят.

Със символично натискане на бутон от страна на всички официални гости и много фойерверки бе даден старта на изграждането на централата, която вече ще се намира в Чунчон. Събитието съвпада и с официалното откриване на Световното първенство по Пумсе, в което България ще вземе участие с 7 състезатели. Надпреварата стартира днес, а двама българи се включват в битките за медали.

Слави Бинев проведе серия от важни срещи, като впечатление прави договорката, която Бинев е постигнал с Taekwondo Promotion Foundation, за изпращане на високо квалифицирани треньори в нашата страна, чиято цел е вдигане качеството на таекуондо в България. Освен това се проведе и извънредна среща на Съвета на Световната федерация, на който присъства и Слави Бинев в качеството си на неин член.

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