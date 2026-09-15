България с 15-има боксьори на Европейското в София

Треньорите на националните отбори по бокс за мъже и жени Жоел Арате и Борислав Георгиев разкриха имената на родните представители на предстоящото Европейско първенство в София между 17 и 25 септември.
Мъже
50 кг - Ергюнал Себахтин
55 кг - Хавиер Ибаниес
60 кг - Радослав Росенов
65 кг - Румен Руменов (смяна за Викторио Илиев, който е контузен)
70 кг - Благовест Неделчев
75 кг - Рами Киуан
80 кг - Уилиам Чолов
85 кг - Симеон Болдирев
90 кг - Роселин Бачевски
свръхтежка категория - Кирил Борисов
Жени
51 кг - Златислава Чуканова
54 кг - Венелина Поптолева
57 кг - Станимира Петрова
65 кг - Валерия Андреева
80 кг - Алейна МехмедДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto