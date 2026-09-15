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България с 15-има боксьори на Европейското в София

  • 15 сеп 2026 | 15:57
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Треньорите на националните отбори по бокс за мъже и жени Жоел Арате и Борислав Георгиев разкриха имената на родните представители на предстоящото Европейско първенство в София между 17 и 25 септември.

Мъже

50 кг - Ергюнал Себахтин

55 кг - Хавиер Ибаниес

60 кг - Радослав Росенов

65 кг - Румен Руменов (смяна за Викторио Илиев, който е контузен)

70 кг - Благовест Неделчев

75 кг - Рами Киуан

80 кг - Уилиам Чолов

85 кг - Симеон Болдирев

90 кг - Роселин Бачевски

свръхтежка категория - Кирил Борисов

Жени

51 кг - Златислава Чуканова

54 кг - Венелина Поптолева

57 кг - Станимира Петрова

65 кг - Валерия Андреева

80 кг - Алейна Мехмед

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Снимки: Startphoto

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