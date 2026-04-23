Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам

„Излизам на ринга, за да се раздам“, каза боксьорът Йосиф Панов - Пепелянката, който ще играе за първи път пред родна публика в Плевен в двубой срещу венецуелеца Хоникер Товар с прякор Звярът Булулу. Боксовата вечер ще се проведе на 25 април в зала „Балканстрой“.

Мачът ще бъде в осем рунда по три минути. Срещата ще бъде първа за Панов след поражението му от Аарон Алхамбра Фернандес в Мадрид през ноември 2025 година в битка за сребърен пояс на Европейския боксов съюз (EBU). Преди това поражение Пепелянката нямаше загуба от 10 години и бе постегнал серия от 23 победи.

Пепелянката ще мери сили с венецуелец пред родна публика

Хоникер Товар има в статистиката си 23 победи и седем поражения, като шест от загубите му са допуснати в последната година и половина. Панов е завоювал 27 победи и е претърпял досега четири поражения.

За БТА Панов заяви, че очаква да победи в мача. Тренирал е усилено. Проучили са противника възможно най-добре. С треньорите са изградили стратегия, която трябва да е успешна.

За него е без значение как ще дойде победата. За публиката ще е по-добре да бъде с нокаут, но в елитния бокс не трябва да мислиш за това как ще завърши мачът, а да си концентриран и да бъдеш по-добър всяка секунда.

Боксьорът ще се опита да използва в двубоя факта, че превъзхожда по ръст своя противник, който е с четири години по-млад. Йосиф Панов ще се опита през първите рундове да държи дистанция, заради по-дългите си крайници. След това трябва да усети кога е дошъл моментът да изпълнят подготвения план, а плановете са няколко.

Панов коментира още, че вече е преодолял психически загубата от Аарон Алхамбра Фернандес и ще покаже това в предстоящия сблъсък. Той смята да докаже, че се връща по-силен и е отново в играта. Излиза много по-освободен. Преди, след като 10 години не е имал загуба, у него е имало притеснение да не допусне такава. Сега излиза, за да се раздаде и да се докаже. Страхът от загубата го няма, спокоен е и се чувства добре. Надява се в залата да има настроение и атмосферата да бъде зареждаща.

Пред БТА говори и главният треньор на плевенския Боксов клуб „Мизия 80“ и личен треньор на Йосиф Панов Александър Владимиров. Той каза, че плевенчани и дошлите специално за боксовата гала вечер ги очаква зрелищен спектакъл с достойни мъжки срещи.

Владимиров добави, че програмата предвижда три професионални и 10 аматьорски двубоя. В аматьорските срещи на ринга ще излязат боксьори от плевенската, пловдивската школи, от ЦСКА и Левски срещу румънски боксьори. От Плевен в двубоите ще участват европейската шампионка за момичета Валя Дончева, Георги Станков и Сергей Сашков. В професионалните битки ще се включат още Гюрсес Славчев, който ще търси реванш от Георги Величков и дебютантът Денислав Иванов.

Според Владимиров срещата на Йосиф Панов с венецуелския боксьор ще бъде оспорвана, защото на това ниво няма слаби противници. Той също идва за победа. Венецуелската боксова школа е с традиции. Хоникер Товар е агресивен и техничен, комплексен състезател, но треньорът очаква победа за българина. Дори би било добре и за публиката, ако мачът приключи преди да са изиграни осемте рунда. Подготовката за мача е продължила четири месеца и половина. Залогът в битката е набиране на по-добър рейтинг и изкачване напред в ранглистата, за да може Панов отново да може да се бие за по-престижна титла.

В българския щаб се включва и Борислав Бояджиев, който ще бъде старши треньор на Панов. Бояджиев е тренирал Кубрат и Тервел Пулеви, Детелин Далаклиев и др.

Йосиф Панов е един от символите на спортния дух на Плевен. През 2024 година той беше удостоен със званието „Почетен гражданин на град Плевен“ с единодушно решение на Общинския съвет - признание за неговите високи спортни постижения и принос към развитието на спорта.