Борци от Елхово и Созопол взеха купите "Крали Бимбалов" и "Стоян Бимбалов"

Емре Мюмюнов и Делян Караколев бяха обявени за най-атрактивни състезатели на традиционните народни борби в село Факия.

Мюмюнов (“Ангел Гочев”, Созопол) бе над-всички в по-тежката категория при момчетата и взе приза „Крали Бимбалов“. През миналата година той стана втори в Европа за същата възраст. Караколев (“Стефан Караджа”, Елхово) пък преодоля конуренцията при по-леките и бе удостоен с купа „Стоян Бимбалов“.

Двамата получиха наградите от президента на федерацията Станка Златева.

Участие взеха над 100 състезатели в 22 категории, като напревараха бе част от празника на селото.

При мъжете в лека категория победител стана Пресиян Михов (“Левски“), който макар и трудно, стигна до успех срещу Бойчо Бойчев, треньор на клуб “Ангел Гочев”, Созопол.

При по-тежките триумфира Антон Иванов („Черноморец“, Бс), който също трудно преодоля Николай Бинков („Странджа“, Средец).

Сред гостите бяха редица именити наши борци – Александър Томов, Янко Шопов, Иван Гинов, Петьо Заберски, а също вицепрезидентът на БФ Борба Кирил Вътев, бургаският треньор Николай Дачев, диетологът и треньор Иван Гарабитов, както и популярният актьор Димитър Туджаров-Шкумбата.

Битките бяха съдийствани от бившия национал, а сега треньор Мирослав Киров, Руси Ненчев и Георги Мирчев.

В ролята на водещи влязоха Симеон Стаев и Стоян Киров, и двамата от „Странджа“ (Средец).

"С всяка изминала година не само популярността на турнира става все по-голяма, но и качеството на срещите расте - заяви кметът Вълко Бимбалов. - Идеята е този турнир по народни борби, който е в памет на големите факийски борци Крали и Стоян Бимбалови, да стане част от календара на Българската федерация по борба. По време на турнира вицепрезидентът Кирил Вътев изрази надежда всички кметове, които са бивши борци, да подпомогнат връщането към корените на най-народния български спорт. Аз вече го правя, макар че намирането на средства става все по-трудно. Надявам се и други колеги да последват примера. Само така можем да спечелим сърцата на децата. И, ако някое от тях, излязло от нашите клубове и възпитано от нашите треньори, стигне до медалите един ден на големи първенства, всички тези усилия, ще са си заслужавали."

Крали Бимбалов е олимпийски вицешампион от Рим 60, а Стоян Бимбалов, трети на европейско първенство и племенник на Крали Бимбалов.

Тази година турнирът стана възможен благодарение на подкрепата на хотел "Хелена Ризорт" в Слънчев бряг, плажен комплекс "Каво" в Созопол, както и строителен маркет "Драгомански" в Средец, които осигуриха и наградния фонд за всички призьори.

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