Луканов: Един път, втори, трети... Леко отива на глупост

Старши треньорът на Дунав (Русе) Емануел Луканов говори пред репортерите след загубата от ЦСКА 1948 в Бистрица с 1:2. Специалистът изрази огромно разочарование заради изпуснатата в 90-ата минута точка.

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"Тежка загуба вече в трети мач - с Черно море, Славия и днес. Което да се е объркало... Просто трябваше една по-адекватна реакция. Лоша реакция, имахме хора в зона, целият отбор бяхме там... Пореден мач играем срещу един от лидерите в България, не сме се изложили като представяне, но все нещо мъничко не ни достига.

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Три мача губим от три статични положения, играем зона, играем човек за човек, но в нито едното не сме солидни. Един път, втори път, трети път, леко отива на глупост. Има някакво притеснение ли, блокаж ментален ли... Вече трети мач е, не е нормално. Срещу Ботев (Враца) искаме победа, задължително. Ако не се случи, всеки си взима отговорностите", заяви треньорът на "драконите".

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Снимки: Startphoto