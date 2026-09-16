Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ясни са десетте номинирани за "Атлетка на Европа" за 2026 г.

Ясни са десетте номинирани за "Атлетка на Европа" за 2026 г.

  • 16 сеп 2026 | 13:09
  • 305
  • 0
Ясни са десетте номинирани за "Атлетка на Европа" за 2026 г.

Европейската атлетика обяви десетте номинирани за признанието за №1 на континента при жените. За гласуването се взимат предвид гласовете на четири отделни панела - експертите на Европейската атлетика, членовете на атлетическата асоциация на Стария континент, медийния вот и вотът на публиката, като всеки един от тези гласувания определя по 25% от общата оценка за всяка една от състезателките. Победителката ще бъде обявена на специална Гала вечер в Лозана на 24 октомври.

Ето и десетте претендентки за отличието “Атлетка на Европа” за 2026 г.:

- Надя Батоклети (Италия) - европейска шампионка на 5000 и 10 000 метра, световна шампионка в зала на 3000 м, европейска шампионка по крос-кънтри

- София Фиорини (Италия) - европейска шампионка в маратона в спортното ходене и световна рекордьорка в дисциплината с 3:15:11 часа

- Ейми Хънт (Великобритания) - европейска шампионка на 100 м, 200 м, щафета 4 по 100 м и със смесената щафета на 4 по 100 м, сребърна медалистка на 100 м от Игрите на Британската общност

- Джорджия Хънтър Бел (Великобритания) - европейска шампионка на 1500 м, световна в зала на 1500 м, шампионка на 800 м от Игрите на Британската общност

- Хенриете Ягер (Норвегия) - европейска шампионка на 400 м и със смесената щафета на 4 по 400 м, шампионка на 4 по 400 м от Световното първенство за щафети

- Ярослава Магучих (Украйна) - европейска шампионка в скока на височина, световна шампионка в зала, победителка на Ultimate, водачка в световната ранглиста за сезона с 2.03 м

- Мария Перес (Испания) - европейска шампионка в полумаратона в спортното ходене и световна рекордьорка в дисциплината с 1:30:06 часа

- Джесика Схилдер (Нидерландия) - европейска шампионка на гюле, 13 състезания над 20 м през годината, първата жена над 21 м от 15 години

- Одри Веро (Швейцария) - европейска шампионка на 800 м, сребърна световна медалистка на 800 м в зала, носителка на диамантения трофей и победителка в Ultimatе, трета във вечната ранглиста на 800 м с 1:53.70 мин

- Ема Заплеталова (Словакия) - европейска шампионка на 400 м/пр, шеста във вечната ранглиста на дисциплината с 52.30 сек

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Марки срещу държави: Кър разпалва битката за екипировката след поредна победа

Марки срещу държави: Кър разпалва битката за екипировката след поредна победа

  • 15 сеп 2026 | 19:28
  • 776
  • 1
Джеремая Азу знае какво трябва да подобри, за да се мери с най-добрите спринтьори в света

Джеремая Азу знае какво трябва да подобри, за да се мери с най-добрите спринтьори в света

  • 15 сеп 2026 | 16:21
  • 743
  • 0
Номинираха Виктория Ангелова за “Изгряваща звезда” на Европа за 2026 г.

Номинираха Виктория Ангелова за “Изгряваща звезда” на Европа за 2026 г.

  • 15 сеп 2026 | 15:58
  • 5920
  • 5
Футболният Интер със специален жест към абсолютната шампионка Лариса Япикино

Футболният Интер със специален жест към абсолютната шампионка Лариса Япикино

  • 15 сеп 2026 | 14:42
  • 1772
  • 0
Патирадж обвини авиокомпания за инцидент по време на полет: Всичките ми копия за 90 метра са повредени

Патирадж обвини авиокомпания за инцидент по време на полет: Всичките ми копия за 90 метра са повредени

  • 15 сеп 2026 | 13:32
  • 1248
  • 0
Найроби и Мюнхен ще бъдат домакини на световните първенства по лека атлетика през 2029 и 2031 г.

Найроби и Мюнхен ще бъдат домакини на световните първенства по лека атлетика през 2029 и 2031 г.

  • 15 сеп 2026 | 13:14
  • 4242
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 14029
  • 19
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 19804
  • 17
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 17878
  • 46
Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

  • 16 сеп 2026 | 12:26
  • 2594
  • 8
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 21139
  • 82
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 19461
  • 21