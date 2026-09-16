Ясни са десетте номинирани за "Атлетка на Европа" за 2026 г.

Европейската атлетика обяви десетте номинирани за признанието за №1 на континента при жените. За гласуването се взимат предвид гласовете на четири отделни панела - експертите на Европейската атлетика, членовете на атлетическата асоциация на Стария континент, медийния вот и вотът на публиката, като всеки един от тези гласувания определя по 25% от общата оценка за всяка една от състезателките. Победителката ще бъде обявена на специална Гала вечер в Лозана на 24 октомври.

Ето и десетте претендентки за отличието “Атлетка на Европа” за 2026 г.:

- Надя Батоклети (Италия) - европейска шампионка на 5000 и 10 000 метра, световна шампионка в зала на 3000 м, европейска шампионка по крос-кънтри

- София Фиорини (Италия) - европейска шампионка в маратона в спортното ходене и световна рекордьорка в дисциплината с 3:15:11 часа

- Ейми Хънт (Великобритания) - европейска шампионка на 100 м, 200 м, щафета 4 по 100 м и със смесената щафета на 4 по 100 м, сребърна медалистка на 100 м от Игрите на Британската общност

- Джорджия Хънтър Бел (Великобритания) - европейска шампионка на 1500 м, световна в зала на 1500 м, шампионка на 800 м от Игрите на Британската общност

- Хенриете Ягер (Норвегия) - европейска шампионка на 400 м и със смесената щафета на 4 по 400 м, шампионка на 4 по 400 м от Световното първенство за щафети

- Ярослава Магучих (Украйна) - европейска шампионка в скока на височина, световна шампионка в зала, победителка на Ultimate, водачка в световната ранглиста за сезона с 2.03 м

- Мария Перес (Испания) - европейска шампионка в полумаратона в спортното ходене и световна рекордьорка в дисциплината с 1:30:06 часа

- Джесика Схилдер (Нидерландия) - европейска шампионка на гюле, 13 състезания над 20 м през годината, първата жена над 21 м от 15 години

- Одри Веро (Швейцария) - европейска шампионка на 800 м, сребърна световна медалистка на 800 м в зала, носителка на диамантения трофей и победителка в Ultimatе, трета във вечната ранглиста на 800 м с 1:53.70 мин

- Ема Заплеталова (Словакия) - европейска шампионка на 400 м/пр, шеста във вечната ранглиста на дисциплината с 52.30 сек

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google