Корир мечтае за време под два часа при защитата на титлата си във Валенсия

Двукратният шампион на Бостънския маратон Джон Корир сподели, че преследва свое собствено място в историята на 6 декември, разкривайки, че работи за слизане под двучасовата бариера на маратона във Валенсия.

Трасето във Валенсия е широко признато за едно от най-бързите в света, което го прави идеална сцена за нов щурм на рекордите в бягането на дълги разстояния.

През април Себастиан Саве изведе маратона в нова територия, ставайки първият човек, официално пробягал 42-та километра за под два часа, след като триумфира на Лондонския маратон с време 1:59:30. Корир вярва, че има достатъчно сили, за да последва този исторически подвиг. "Ще бъда щастлив с всяко време, което постигна във Валенсия, но се моля да пробягам дистанцията за под два часа“, каза Корир.

29-годишният атлет се завръща в Испания като настоящ шампион, след като миналата година направи впечатляващо представяне. Корир спечели с време 2:02:24, откъсвайки се от германеца Аманал Петрос, който завърши втори с 2:04:03, докато норвежецът Аует Нфталем Кибраб допълни подиума с 2:04:24.

Елитният бегач споделя, че не оставя нищо на случайността, докато финализира подготовката си за поредния щурм към титлата. "Подготовката ми за Валенсия върви добре.“

"Пробягвам между 45 и 48 километра на ден и от 250 до 270 километра на седмица“, отбеляза Корир. Тренировките му са съсредоточени върху подобряването на двата стълба на маратонското съвършенство – скорост и издръжливост.

"Фокусирам се както върху скоростта, така и върху издръжливостта“, добави той. Между Корир и успешната защита на титлата стои етиопецът Йомиф Кеджелча, вторият най-бърз маратонец в историята. Кеджелча също слезе под два часа в Лондон, финиширайки с 1:59:41 на второ място след Саве, което предвещава вълнуващ сблъсък във Валенсия.

С участието на двама толкова бързи маратонци в надпреварата, вече започнаха спекулации дали историческият рекорд на Саве може да бъде застрашен. Корир обаче отказва да се увлича.

"Засега не мога да говоря за целите си във Валенсия, но се моля на Бог за добро здраве и да бъда без контузии“, каза той. Корир влиза в състезанието с голяма увереност след блестящия старт на кампанията си през 2026 г.

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Снимки: Imago