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Мораа не се плаши от новата ера в бягането на 800 метра и се цели в Пекин 2027

  • 16 сеп 2026 | 11:24
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Мораа не се плаши от новата ера в бягането на 800 метра и се цели в Пекин 2027

Световната шампионка на 800 метра от 2023 г. Мери Мораа не е обезпокоена от изключително бързите времена, които пренаписват историята в дисциплината, и вече е насочила поглед към силно завръщане на Световното първенство по лека атлетика в Пекин през 2027 г.

Мораа пропусна големите шампионати през сезон 2026 заради кампания, белязана от болест и контузии, но вече се завърна към пълноценни тренировки и е готова да възстанови състезателната си форма.

"Разболях се миналата година след Световното първенство в Токио. Прибрах се у дома и продължих лечението до юни, когато лекарите ми дадоха зелена светлина“, сподели тя.

"Започнах тренировки оттогава и в момента чувствам, че тялото ми е в страхотна форма.“

Нейното завръщане се случва в един от най-бързите периоди в историята на женските 800 метра, като през тази година 12 атлетки са постигнали времена под 1:57 минути.

Швейцарката Одри Веро се утвърди като водеща фигура, постигайки най-доброто време в света за сезона – 1:53.70 минути, на турнира от Диамантената лига в Цюрих през август. Това постижение е третото най-бързо за всички времена след 1:53.43 на Надежда Олизаренко и световния рекорд на Ярмила Кратохвилова от 1:53.28.

Мораа обаче вярва, че времената нямат голямо значение, когато атлетите застанат на старта на голям шампионат.

"Когато сме на стартовата линия, всички сме просто жени, така че всичко може да се случи“, каза тя.

"Няма значение дали си в коридор с атлетка, която е бягала за 1:53, а някой като мен е постигал 1:58 или 1:57. Всичко е възможно, мога дори да ги победя.“

Кенийката споделя, че принудителната ѝ почивка е подновила нейната признателност към състезанията.

"Много съм щастлива да се завърна. Липсваха ми състезанията, липсваше ми атмосферата и най-важното – липсваше ми да представям Кения“, заяви тя.

"Пътят обратно не беше лесен, но ме накара да оценя спорта още повече. Научих се да бъда търпелива, да се доверявам на процеса и да продължавам да работя, дори когато никой не гледа.“

Мораа вече е насочила вниманието си към Пекин, където се надява да си върне световната титла, която спечели в Будапеща през 2023 г.

"Пекин е голяма цел. Очакваме да се случат велики неща. Но първо искам да се насладя на завръщането си на пистата, да вляза отново в състезателна форма и да приемам пътя състезание по състезание“, добави тя.

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