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  3. Марки срещу държави: Кър разпалва битката за екипировката след поредна победа

Марки срещу държави: Кър разпалва битката за екипировката след поредна победа

  • 15 сеп 2026 | 19:28
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Марки срещу държави: Кър разпалва битката за екипировката след поредна победа

След като Джош Кър стана първият шампион на Великобритания в историята на Световния шампионат Ultimate с доминираща победа на 1500 метра в Будапеща в неделя вечер, той отпразнува по обичайния си начин – с британския флаг, увит около него, широка усмивка и вдигнати ръце пред аплодиращата го публика.

Но той направи и нещо по-нетрадиционно, с което засили битката за финансирането на върха в леката атлетика.

28-годишният атлет умишлено прикри логото на спонсора Nike върху екипа си на Великобритания, като преметна през рамо своите шпайкове с марката Brooks. По този начин видеозаписите и снимките от награждаването му подчертаха неговия личен спонсор, а не този на националния отбор.

След като похвали първото издание на Ultimate – ново състезание на всеки две години, организирано от Световната атлетика с фокус върху големите имена, Кър обясни смисъла на своя ход в интервю за Би Би Си Спорт.

"Има още едно нещо, което мисля, че можем да подобрим, и то е да позволим на атлетите да представят собствените си марки, когато се състезават за страната си“, заяви Кър.

"Обичам страната си и да се състезавам за нея, но за съжаление не печелим пари от това. Все още нямаме заплащането, което съществува в други спортове. Така че това би било възможност за растеж.“

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Снимки: Gettyimages

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