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Джеремая Азу знае какво трябва да подобри, за да се мери с най-добрите спринтьори в света

  • 15 сеп 2026 | 16:21
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Джеремая Азу знае какво трябва да подобри, за да се мери с най-добрите спринтьори в света

След като спечели трето място със смесената щафета 4х100 метра в първия ден на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate, спринтьорът Джеремая Азу отпадна на полуфиналите на 100 метра.

Британецът знае точно какво трябва да направи, за да премине на следващото ниво и да се състезава с най-добрите в света, но сега предизвикателството е да го приложи на практика.

Уелският спринтьор, който по-късно този месец ще се ожени за дългогодишната си партньорка Тери, завърши сезона си на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща. След като беше част от смесената щафета 4х100 метра, която завърши на трето място в дебютното издание на новия турнир, той отпадна на полуфиналната фаза в спринта на 100 метра.

Времето на Азу от 10.13 секунди е в съответствие с постиженията му през по-голямата част от сезона. 25-годишният атлет направи силен старт, преди останалите състезатели да го настигнат. И ако Азу иска да се утвърди сред елита в дисциплината, той знае, че средната част на 100-метровата дистанция е зоната, която трябва да подобри.

Той сподели: "Мисля, че тази година беше точно такава – с възходи и падения. Да, това я описва добре. Това бягане беше същото, което правя през цялата година. Стартирам добре, средната част е някак бодлива, знаете, като ананас, забит там, а накрая отново се връщам в играта.“

"Така че, ако мога да поправя това, знам, че ще бъда сред най-добрите. Вероятно до 30-40-ия метър съм в топ три, а след това в средата всички ме настигат, изпреварват ме, а в последната част се опитвам да ги догоня. Но на това ниво не можеш да си го позволиш.“

"Добре е да знам какво трябва да се поправи. Мисля, че поддържането на скоростта ми е прилично. Проблемът е, че я губя в преходната фаза, сякаш се забивам под себе си. Хубаво е да знаеш какъв е проблемът, защото имам дълга зима, за да се опитам да го отстраня.“

Освен предстоящата си сватба, Азу ще насочи вниманието си към защитата на европейската си титла на 60 метра в зала във Валенсия следващата година. След това ще последва Световното първенство на открито в Пекин, така че предстоят още едни натоварени 12 месеца преди Олимпийските игри в Лос Анджелис. И след като беше достатъчно постоянен, за да си осигури място сред елита в Будапеща, Азу вече се стреми към повече.

Той добави: "Догодина имаме eвропейско първенство в зала, а след това и Световно първенство в Китай, така че ни очаква още един натоварен календар, но ще бъде забавно. Обичаме да правим това. Ще си починем и ще се върнем.“

"За първи път участвам в шампионата Ultimate и да бъда част от него... Мисля, че това говори много за нивото, на което сме, защото не е гарантирано да си тук. Трябва да излезеш, да се състезаваш в турнирите, да имаш добро класиране, за да стигнеш дотук. Така че, да, беше страхотна година.“

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Снимки: Gettyimages

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